Доріг немає, а ціни неконкурентні. Назвали головні проблеми українських курортів

На місцях також не вистачає транспортного сполучення та туалетів на шляху до об'єкта, каже голова НТОУ

Українським курортам сьогодні не вистачає поки що дуже багато – інфраструктури, якості сервісу, професійної підготовки кадрів, запроваджених стандартів якості та в цілому комплексних рішень. Таку думку в інтерв'ю TRAVEL РБК-Україна висловив Президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

За його словами, розвиток сталого туризму – це системна та комплексна робота, яка потребує багатьох років інвестицій у цю сферу.

"Скажімо, у Болградському районі Одеської області на кордоні з Молдовою є чудові туристичні гастрономічні локації. Приватний інвестор вклав за 15 років мільйони у розвиток рекреаційно-туристичного кластера сільського туризму. Там дуже красиво, мальовничо, смачно та цікаво. було, так і ні. У літній період за сухої погоди, від Сарати туди комфортніше їхати по полях, ніж "асфальтованою дорогою", – зазначив експерт.

Він пояснив, що на місцях також не вистачає туристичних інфоцентрів та елементарних туалетів на шляху до об'єкта.

"Є проблеми інфраструктури. Якщо головні автомобільні магістралі вже будуються, то залізниця отримує багато нарікань на сполучення та нестачу вагонів. У "доковідний" період ходило близько 3300 пасажирських вагонів, і навіть цього було недостатньо для гарного сполучення між західними та східними регіонами, північчю і півднем", – сказав Іван Ліптуга.

За його словами, вагонів поїздів особливо не вистачало особливо у високий сезон:

"Коли почалася пандемія, їх скоротили вдвічі, частину поїздів скасували. Наприклад, сполучення Запорізької області зі Львівською або Закарпаттям є недостатнім, щоб люди могли подорожувати".

Фото: Вагонів поїздів особливо не вистачало особливо у високий сезон (Віталій Носач, РБК-УКраїна)

Існують проблеми інфраструктури. Якщо головні автомобільні магістралі вже будуються, то залізниця отримує багато нарікань на сполучення та нестачу вагонів. У "доковідний" період ходило близько 3300 пасажирських вагонів, і навіть цього було недостатньо для гарного сполучення між західними та східними регіонами, північчю та півднем, вважає Ліптуга.

"Комфортніше їхати полями, ніж асфальтованою дорогою"

Часто на місцях вкладають великі інвестиції у розвиток курортів, але до них буває просто неможливо доїхати, наголосив президент НТОУ.

Він наводить один із прикладів:

"Скажімо, у Болградському районі Одеської області на кордоні з Молдовою є чудові туристичні гастрономічні локації. Приватний інвестор вклав за 15 років мільйони у розвиток рекреаційно-туристичного кластеру сільського туризму. Там дуже красиво, мальовничо, смачно та цікаво. було, так і ні. У літній період за сухої погоди, від Сарати туди комфортніше їхати по полях, ніж "асфальтованою дорогою". На місцях не вистачає туристичних інфоцентрів та елементарних туалетів на шляху до об'єкта", – сказав він.

Зазначимо, раніше експерт пояснив, чому в Україні поки що неможливо відпочивати за системою "все включено".