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Дорог нет, а цены неконкурентны. Назвали главные проблемы украинских курортов

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 13:00
Дорог нет, а цены неконкурентны. Назвали главные проблемы украинских курортов Фото: Назвали главные проблемы украинских курортов (unsplash.com/alexandr-podvalny)
Автор: Катерина Гончарова

На местах также не хватает транспортного сообщения и туалетов по пути к объекту, говорит глава НТОУ

Украинским курортам сегодня не хватает пока очень многого – инфраструктуры, качества сервиса, профессиональной подготовки кадров, внедренных стандартов качества и в целом комплексных решений. Такое мнение высказал в интервью TRAVEL РБК-Украина Президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

По его словам, развитие устойчивого туризма – это системная и комплексная работа, которая требует многих лет инвестиций в эту сферу.

"Скажем, в Болградском районе Одесской области на границе с Молдовой есть замечательные туристические гастрономические локации. Частный инвестор вложил за 15 лет миллионы в развитие рекреационно-туристического кластера сельского туризма.Там очень красиво, живописно, вкусно и интересно. Но дороги нормальной туда как не было, так и нет. В летний период при сухой погоде, от Сараты туда комфортней ехать по полям, чем по "асфальтированной дороге", – отметил эксперт.

Он пояснил, что на местах также не хватает туристических инфоцентров и элементарных туалетов по пути до объекта.

"Есть проблемы инфраструктуры. Если главные автомобильные магистрали уже строятся, то железная дорога получает много нареканий на сообщение и нехватку вагонов. В "доковидный" период ходило около 3300 пассажирских вагонов, и даже этого было недостаточно для хорошего сообщения между западными и восточными регионами, севером и югом", – сказал Иван Липтуга.

По его словам, вагонов поездов особенно не хватало особенно в высокий сезон:

"Когда началась пандемия, их сократили вдвое, часть поездов отменили. Например, сообщение Запорожской области со Львовской или Закарпатьем недостаточное, чтобы люди могли путешествовать".

Дорог нет, а цены неконкурентны. Назвали главные проблемы украинских курортов

Фото: Вагонов поездов особо не хватало особенно в высокий сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)

Есть проблемы инфраструктуры. Если главные автомобильные магистрали уже строятся, то железная дорога получает много нареканий на сообщение и нехватку вагонов. В "доковидный" период ходило около 3300 пассажирских вагонов, и даже этого было недостаточно для хорошего сообщения между западными и восточными регионами, севером и югом, считает Липтуга.

"Комфортней ехать по полям, чем по "асфальтированной дороге"

Часто на местах вкладывают крупные инвестиции в развитие курортов, но к ним бывает просто невозможно доехать, подчеркнул президент НТОУ.

Он приводит один из примеров:

"Скажем, в Болградском районе Одесской области на границе с Молдовой есть замечательные туристические гастрономические локации. Частный инвестор вложил за 15 лет миллионы в развитие рекреационно-туристического кластера сельского туризма. Там очень красиво, живописно, вкусно и интересно. Но дороги нормальной туда как не было, так и нет. В летний период при сухой погоде, от Сараты туда комфортней ехать по полям, чем по "асфальтированной дороге". На местах не хватает туристических инфоцентров и элементарных туалетов по пути до объекта", – сказал он.

Отметим, ранее эксперт пояснил, почему в Украине пока невозможно отдыхать по системе "все включено".

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