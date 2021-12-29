Від Домінікани до Єгипту. Названі найпопулярніші серед туристів напрямки 2021 року

Мандрівники найчастіше обирали для відпочинку теплі екзотичні країни

Популярний туристичний портал TripAdvisor опублікував популярні напрямки 2021 року, пише The Daily Mail.

Загалом рік, що минає, був помітно жвавіший, ніж 2020 рік, пишуть фахівці рейтингу. Список популярних напрямків року, що минає, був складений на основі відгуків і пошукових запитів туристів.

Лідером серед напрямків стало місто Гонолулу на острові Оаху Гавайського архіпелагу: у 2021 році відгуки про нього шукали у 3,2 раза частіше, ніж до пандемії. Кількість пошукових запитів про Шарм-ель-Шейх (Єгипет) збільшилася більш ніж удвічі (106%), а курорт Пунта-Кана на узбережжі Домініканської Республіки — на 96% у порівнянні з 2020 роком.

Найпопулярніші напрямки 2021 року

Гонолулу (Гаваї);

Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Пунта-Кана (Домінікана).

Також Tripadvisor відзначив зростання інтересу до Канкун – курорту на узбережжі Рів'єра Мая півострова Юкатан (Мексика). Тут кількість пошукових запитів збільшилася на 17%.

Окрім подорожей до теплих екзотичних країн, туристи у 2021 році також обирали відпочинок на свіжому повітрі. Найпопулярнішим напрямом стала провінція Онтаріо (Канада) зі збільшенням запитів на 313%.

Фото: Лідером серед напрямків стало місто Гонолулу (unsplash.com/zetong-li)

За даними Tripadvisor, популярною розвагою в Онтаріо – політ на вертольоті над Ніагарським водоспадом. Також відзначилося місто Ла Фортуна-де-Сан-Карлос. За даними компанії, інтерес до цього місця зріс на 152%.

Нагадаємо, раніше були названі найпопулярніші напрямки подорожей у році, що минає.

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