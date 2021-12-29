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От Доминиканы до Египта. Названы самые популярные среди туристов направления 2021 года

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 15:21
От Доминиканы до Египта. Названы самые популярные среди туристов направления 2021 года Фото: Гонолулу, Гавайи (unsplash.com/samantha-sophia)
Автор: Евгения Тугушева

Путешественники чаще выбирали для отдыха теплые экзотические страны

Популярный туристический портал TripAdvisor опубликовал популярные направления 2021 года, пишет The Daily Mail.

В целом уходящий год был заметно оживленнее, чем 2020 год, пишут специалисты рейтинга. Список популярных направлений уходящего года был составлен на основе отзывов и поисковых запросов туристов.

Лидером среди направлений стал город Гонолулу на острове Оаху Гавайского архипелага: в 2021 году отзывы о нем искали в 3,2 раза чаще, чем до пандемии. Количество поисковых запросов о Шарм-эль-Шейхе (Египет) увеличилось более чем вдвое (106%), а о курорте Пунта-Кана на побережье Доминиканской Республики — на 96% по сравнению с 2020 годом.

Самые популярные направления 2021 года

  • Гонолулу (Гавайи);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Пунта-Кана (Доминикана).

Также Tripadvisor отметил рост интереса к Канкуне — курорте на побережье Ривьера Майя полуострова Юкатан (Мексика). Здесь количество поисковых запросов увеличилось на 17 %.

Кроме путешествий в теплые экзотические страны, туристы в 2021 году также выбирали отдых на свежем воздухе. Самым популярным направлением стала провинция Онтарио (Канада) с увеличением запросов на 313%.

От Доминиканы до Египта. Названы самые популярные среди туристов направления 2021 года

Фото: Лидером среди направлений стал город Гонолулу (unsplash.com/zetong-li)

По данным Tripadvisor, самым востребованным развлечением в Онтарио стал полет на вертолете над Ниагарским водопадом. Также отметился город Ла Фортуна-де-Сан-Карлос. По данным компании, интерес к этому месту возрос на 152%.

Напомним, ранее были названы самые популярные направления путешествий в уходящем году.

Также мы писали про рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году.

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