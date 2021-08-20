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Домінікана чи Занзібар: в які екзотичні країни вагто їхати у відпустку восени

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П'ятниця 20 серпня 2021 17:36
Домінікана чи Занзібар: в які екзотичні країни вагто їхати у відпустку восени Фото: Відпочинок в екзотичній країні (unsplash.com/trystan given)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці чекають запуску прямих чартерних рейсів у жовтні

Екзотичні країни, які українці відкрили для себе під час пандемії, будуть популярними і восени 2021 року. У країни з тропічним кліматом можна буде полетіти на відпочинок вже з жовтня - коли українські турпоператори запустять сезонні чартерні програми.

За підрахунками Держтуризму, цього року з'явилися нові "туристичні центри": наприклад, Домінікану відкрили для себе 35 тис.українців – це на 238% більше, ніж минулого року. Мальдіви відвідали 10 тисяч наших туристів, а Танзанію (острів Занзібар в Індійському океані) – 7 тисяч мандрівників. Навіть на Шрі-Ланку, незважаючи відпочинок в умовах карантину на територіях готелів, в 2021 році полетіли відпочивати 2,5 тисяч українців.

Які напрямки з тропічним кліматом будуть популярні восени і куди вже можна бронювати тури – в матеріалі.

З жовтня запустять чартери в Домінікану і Танзанію

З жовтня в популярних екзотичних країнах встановлюється комфортна для відпочинку погода, знижується спека. У цей час починається сезон в Мексиці, Домінікані, на Занзібарі, розповіла РБК-Україна Гульнара Мамедова, директор туристичної компанії "Tour planet".

Домінікана чи Занзібар: в які екзотичні країни вагто їхати у відпустку восениФото: Відпочинок в Домінікані (unsplash.com/joel casilla)

"У ці країни туроператори будуть запускати прямі чартерні рейси - так, як це було в минулому році. Також був чартер на Мальдіви. Влітку його немає, оскільки в цей час напрямок не дуже популярний, там більш дощить", - зазначає вона.

За її словами, туристи дуже чекають початку сезону і готові летіти прямими рейсами. У жовтні сезон також починається і в ОАЕ, і в Єгипті – це пов'язано з кліматом, раніше ще жарко.

"Чартерні рейси запускаються під активний сезон – на початку жовтня. Домінікану і Мальдіви ще не бронюють, поки немає доступних чартерів. Але туристи активно запитують прорахунки готелів в ці країни", - розповідає керівник агентства.

Домінікана чи Занзібар: в які екзотичні країни вагто їхати у відпустку восениФото: Відпочинок на Занзібарі (unsplash.com/olga budko)

За її словами, в новому сезоні Занзібар буде популярний - напрямок дуже активно бронювався в минулому сезоні, тому і восени там чекають туристів.

"Мальдіви - для більш "дорогого" туриста. Більш доступні - з досвіду минулого року - Домінікана і Занзібар. Сейшели користуються попитом як напрямок для туристів, які люблять комфорт. На Сейшели вже за раннім бронюванням бронюють тури і восени, і взимку", - уточнює вона.

Ціни на перші тури в жовтні будуть без знижок

У серпні на тури за екзотичними напрямками ще діють ціни раннього бронювання і можна придбати тур дешевше. Але з жовтня не варто очікувати знижок від готелів - в цей час починається "високий сезон" в тропічних країнах, відзначає Гульнара Мамедова.

За її словами, відпочити тиждень удвох у Домінікані обійдеться в середньому близько 3 тисяч доларів, приблизно стільки ж - на Занзібарі з авіаперельотом чартерним рейсом.

"У Танзанії можна і дешевше, якщо бронювати 4-зірковий готель. Мальдіви дорожчі - від 4 тисяч доларів, тому що туди і переліт початково дорожчий", - розповідає вона.

Також на більш далеку відстань доводиться летіти в Мексику - ціни в минулому сезоні були трохи вищі, ніж в Домінікані.

Домінікана чи Занзібар: в які екзотичні країни вагто їхати у відпустку восениФото: Туристи на Сейшелах (pixabay.com)

"Сейшели - приблизно у ціні Мальдів. Але через те, що летіти на Сейшели можна поки тільки регулярними рейсами – попит нижчий за сусідні напрямки", - уточнює фахівець.

Якщо туристи звертаються за порадою, в яку з екзотичних країн краще вирушити, то вибір буде залежати тільки від особливостей напрямку і переваг мандрівників, а за кліматом і умов в цей час великої різниці немає, уточнює керівник туристичної компанії.

Нагадаємо, ми писали, що туристичний бум на курортах Туреччини продовжиться у вересні.

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