Доминикана или Занзибар: в какие экзотические страны стоит ехать в отпуск осенью

Украинцы ждут запуска прямых чартерных рейсов в октябре

Экзотические страны, которые украинцы открыли для себя во время пандемии, будут популярными и осенью 2021 года. В страны с тропическим климатом можно будет полететь на отдых уже с октября – когда украинские турпоператоры запустят сезонные чартерные программы.

По подсчетам Гостуризма, в этом году появились новые "туристические центры": например, Доминикану открыли для себя 35 тыс. украинцев – это на 238% больше, чем в минувшем году. Мальдивы посетили 10 тысяч наших туристов, а Танзанию (остров Занзибар в Индийском океане) – 7 тысяч путешественников. Даже на Шри-Ланку, несмотря отдых в условиях карантина на территориях отелей, в 2021 году полетели отдыхать 2,5 тысяч украинцев.

Какие направления с тропическим климатом будут популярны осенью и куда уже можно бронировать туры – в материале.

С октября запустят чартеры в Доминикану и Танзанию

С октября в популярных экзотических странах устанавливается комфортная для отдыха погода, снижается жара. В это время начинается сезон в Мексике, Доминикане, на Занзибаре, рассказала РБК-Украина Гульнара Мамедова, директор туристической компании "Tour planet".

Фото: Отдых в Доминикане (unsplash.com/joel casilla)

"В эти страны туроператоры будут запускать прямые чартерные рейсы – так, как это было в прошлом году. Также был чартер на Мальдивы. Летом его нет, поскольку в это время направление не очень популярно, там более дождливо", - отмечает она.

По ее словам, туристы очень ждут начала сезона и готовы лететь прямыми рейсами. В октябре сезон также начинается и в ОАЭ, и в Египте – это связано с климатом, раньше еще жарко.

"Чартерные рейсы запускаются под активный сезон – в начале октября. Доминикану и Мальдивы еще не бронируют, пока нет доступных чартеров. Но туристы активно запрашивают просчеты отелей в эти страны", - рассказывает руководитель агентства.

Фото: Отдых на Занзибаре (unsplash.com/olga budko)

По ее словам, в новом сезоне Занзибар будет популярен – направление очень активно бронировалось в прошлом сезоне, поэтому и осенью там ждут туристов.

"Мальдивы –для более "дорогого" туриста. Более доступны – из опыта прошлого года – Доминикана и Занзибар. Сейшелы пользуются спросом как направление для туристов, которые любят комфорт. На Сейшелы уже по раннему бронированию бронируют туры и осенью, и зимой", - уточняет она.

Цены на первые туры в октябре будут без скидок

В августе на туры по экзотическим направлениям еще действуют цены раннего бронирования и можно приобрести тур дешевле. Но с октября не стоит ожидать скидок от отелей – в это время начинается "высокий сезон" в тропических странах, отмечает Гульнара Мамедова.

По ее словам, отдохнуть неделю вдвоем в Доминикане обойдется в среднем около 3 тысяч долларов, примерно столько же - на Занзибаре с авиаперелетом чартерным рейсом.

"В Танзании можно и дешевле, если бронировать 4-звездочный отель. Мальдивы дороже – от 4 тысяч долларов, потому что туда и перелет изначально более дорогой", - рассказывает она.

Также на более дальнее расстояние приходится лететь в Мексику – цены в прошлом сезоне были немного выше, чем в Доминикане.

Фото: Туристы на Сейшелах (pixabay.com)

"Сейшелы – примерно в цене Мальдив. Но из-за того, что лететь на Сейшелы можно пока только регулярными рейсами – спрос ниже соседних направлений", - уточняет специалист.

Если туристы обращаются за советом, в какую из экзотических стран лучше отправиться, то выбор будет зависеть только от особенностей направления и предпочтений путешественников, а по климату и условиям в это время большой разницы нет, уточняет руководитель туристической компании.

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