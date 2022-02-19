"Для безпеки авіації та суспільства". В Україні посилили правила для чартерних рейсів

За рішенням Державіаслужби, нові вимоги стосуються іноземних та українських авіакомпаній
Правила вильоту чартерів з українських аеропортів змінилися.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний портал "Крылья".
Уточнюється, що Державна авіаційна служба України прийняла рішення щодо здійснення заходів, "спрямованих на запобігання виникненню авіаційних подій з метою забезпечення безпеки авіації та суспільства".
Згідно з текстом рішення відомства, воно було прийняте у зв'язку з отриманням ДАСУ листа Служби безпеки України про узгодження авіарейсів.
Українські та іноземні експлуатанти, які планують виконання в та з України нерегулярних міжнародних і внутрішніх польотів будуть зобов'язані надавати додаткову інформацію при подачі заявки на виконання нерегулярних міжнародних і внутрішніх польотів.
У заявці мають бути вказані:
Розгляд заявки та наданого дозволу тепер може здійснюватися протягом 7 діб.
Зазначимо, раніше стало відомо, що Austrian Airlines та Lufthansa скасовують ряд рейсів з України.