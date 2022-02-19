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"Для безпеки авіації та суспільства". В Україні посилили правила для чартерних рейсів

Автор: Катерина Гончарова

За рішенням Державіаслужби, нові вимоги стосуються іноземних та українських авіакомпаній

Правила вильоту чартерів з українських аеропортів змінилися.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний портал "Крылья".

Уточнюється, що Державна авіаційна служба України прийняла рішення щодо здійснення заходів, "спрямованих на запобігання виникненню авіаційних подій з метою забезпечення безпеки авіації та суспільства".

Згідно з текстом рішення відомства, воно було прийняте у зв'язку з отриманням ДАСУ листа Служби безпеки України про узгодження авіарейсів.

Як змінять правила вильоту чартетів

Українські та іноземні експлуатанти, які планують виконання в та з України нерегулярних міжнародних і внутрішніх польотів будуть зобов'язані надавати додаткову інформацію при подачі заявки на виконання нерегулярних міжнародних і внутрішніх польотів.

У заявці мають бути вказані:

  • мета польоту;
  • серійний (заводський) номер повітряного судна;
  • інформація про пасажирів таких рейсів, що включає прізвище, ім'я пасажира, його стать, громадянство, дату народження, серію, номер документа, що засвідчує особу.

Розгляд заявки та наданого дозволу тепер може здійснюватися протягом 7 діб.

Фото: Рішення Державіаслужби по чартерних рейсах (wing.com.ua)

Зазначимо, раніше стало відомо, що Austrian Airlines та Lufthansa скасовують ряд рейсів з України.

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