"Для безопасности авиации и общества". В Украине ужесточили правила для чартерных рейсов

Правила вылета чартеров из украинских аэропортов изменились.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный портал "Крылья".

Уточняется, что Государственная авиационная служба Украина приняла решение по осуществлению мероприятий, "направленных на предотвращение возникновения авиационных событий с целью обеспечения безопасности авиации и общества".

Согласно тексту решения ведомства, оно было принято в связи с получением ГАСУ письма Службы безопасности Украины о согласовании авиарейсов.

Как изменят правила вылета чартетов

Украинские и иностранные эксплуатанты, которые планируют выполнение в и из Украины нерегулярных международных и внутренних полетов будут обязаны предоставлять дополнительную информацию при подаче заявки на выполнение нерегулярных международных и внутренних полетов.

В заявке должны быть указаны:

цель полета;

серийный (заводской) номер воздушного судна;

информация о пассажирах таких рейсов, включающее фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серию, номер документа, удостоверяющего личность.

Рассмотрение заявки и предоставленного разрешения теперь может осуществляться в течение 7 суток.

Фото: Решение Госавиаслужбы по чартерным рейсам (wing.com.ua)

Отметим, ранее стало известно, что Austrian Airlines и Lufthansa отменяют ряд рейсов из Украины.