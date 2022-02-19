"Для безопасности авиации и общества". В Украине ужесточили правила для чартерных рейсов

По решению Госавиаслужбы, новые требования касаются иностранных и украинских авиакомпаний
Правила вылета чартеров из украинских аэропортов изменились.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный портал "Крылья".
Уточняется, что Государственная авиационная служба Украина приняла решение по осуществлению мероприятий, "направленных на предотвращение возникновения авиационных событий с целью обеспечения безопасности авиации и общества".
Согласно тексту решения ведомства, оно было принято в связи с получением ГАСУ письма Службы безопасности Украины о согласовании авиарейсов.
Украинские и иностранные эксплуатанты, которые планируют выполнение в и из Украины нерегулярных международных и внутренних полетов будут обязаны предоставлять дополнительную информацию при подаче заявки на выполнение нерегулярных международных и внутренних полетов.
В заявке должны быть указаны:
Рассмотрение заявки и предоставленного разрешения теперь может осуществляться в течение 7 суток.
Отметим, ранее стало известно, что Austrian Airlines и Lufthansa отменяют ряд рейсов из Украины.