Дешевше, ніж у Трускавці: куди поїхати на термальний відпочинок і мінеральні води в Грузії

У травні особливо хочеться подорожувати, відпочивати на сонячному курорті і набиратися сил після довгої зими. Для цього достатньо спланувати поїздку на санаторний відпочинок в колоритну країну.

Раніше серед українських туристів було популярним оздоровлення "на водах" в європейських державах, але вони більше як рік закриті для наших громадян через пандемію.

"Вже понад рік Шенген на замку. А значить, такі популярні питні курорти, як Карлові Вари, Монтекатіні Терме і Рогашка Слатіна поки безнадійно закриті для українських туристів", - розповідає РБК-Україна тревел-експерт Олександра Панамарчук.

C 1 березня 2021 року для українських туристів відкрилася Грузія. Це означає, що на курорти мінеральних вод можна їхати й в цю країну. Вони можуть стати хорошою альтернативою подібному відпочинку в європейських країнах.

Як можна оздоровитися в Грузії

Недоступність європейських курортів з мінеральними водами для багатьох туристів, які звикли проходити там лікування курсами, у 2020 році стала проблемою.

"При багатьох хворобах травної системи та цукровому діабеті питний курс мінеральної води - це життєва необхідність. Людям з такими захворюваннями потрібно пити мінеральну воду раз в 6-8 місяців. І не бажано пропускати, адже це загрожує загостреннями", - зазначає Олександра Панамарчук.

Фото: Курорт Боржомі з мінеральною водою (1001kurort.com)

Фахівець пояснює, що мінеральна вода на курорті Боржомі в Грузії є альтернативою тим водам, які можна пити на європейських курортах. А за властивостями її навряд чи можна замінити мінеральною водою в Україні.

"На смак вода Боржомі нагадує всім відому, яка продається в аптеках і магазинах. Але за дією на організм вода з бювету - набагато ефективніша", - зазначає вона.

Мінеральна вода на курорті Боржомі відома унікальним складом з сильним оздоровчим ефектом. Її не тільки п'ють, а й приймають з нею ванни.

У Боржомі розташований великий мальовничий парк, в якому знаходиться бювет із мінеральною водою. Туристи можуть поєднати пиття води з прогулянкою на свіжому повітрі та помилуватися красою природи. В кінці парку розташовані лікувальні басейни з сірчаною водою. Для дітей облаштовані майданчики з гойдалками та розвагами.

"Грузія припаде до душі й любителям терм, адже зовсім поруч з Боржомі знаходиться інший оздоровчий курорт - Саїрме. Завдяки термальній воді з температурою до 40 градусів там лікують захворювання опорно-рухового апарату, псоріаз і безпліддя", - розповідає про переваги напрямку турагент.

Фото: Архітектура Боржомі (sweet-georgia.org)

Як дістатися на знаменитий курорт

Місто Боржомі розташоване в горах на висоті 850 метрів над рівнем моря в оточенні лісових масивів. Курорт знаходиться в ущелині Кури, а назва міста походить від слів" кріпосна стіна "і"війна". Тому на схилах ущелини можна побачити руїни сторожових веж.

З березня Грузія дозволила в'їзд для громадян України авіаційним транспортом. Перед поїздкою в країну необхідно здати ПЛР-тест за 72 години до в'їзду, а також повторити його на третій день перебування (вартість близько 25 доларів).

"Прямі рейси в аеропорт Тбілісі є з Києва, Одеси, Львова та Дніпра. Ціни на переліт стартують від 1900 грн в одну сторону. Індивідуальний трансфер в Боржомі від аеропорту займає 2,5 години", - розповідає Олександра Панамарчук.

Наприклад, на травневі свята з 4 по 11 травня в авіакомпанії МАУ пропонують акційні ціни на квитки – в Тбілісі можна полетіти за ціною від 1872 гривні в одну сторону. Придбати квитки можна до 11 травня.

Фото: Готель в Боржомі (booking.com)

Скільки коштує відпочинок в готелях-санаторіях

Санаторний відпочинок в Грузії може виявитися цілком доступним за ціною варіантом оздоровлення. На наше прохання Олександра Панамарчук наводить приклади вартості турів в готелі санаторного типу в Грузії.

В одному з 4-зіркових бюджетних готелів Боржомі зі своїм медичним центром, де процедури проводять на основі місцевої мінеральної води, відпочити 7 ночей можна за ціною від 16000 гривень з людини. У вартість входить авіапереліт, харчування "повний пансіон" і лікувальні процедури.

Для найвибагливіших туристів пропонують 5-зірковий готель в Боржомі, який має найбільший спа-центр на курорті з плавальним басейном, джакузі та басейном з мінеральною водою. Провести тиждень там можна за ціною від 18000 гривень на людину з авіаперельотом і сніданком.

В одному з найпопулярніших серед українських туристів - 5-зірковому спа-готелі в Боржомі є власне лікувальне відділення, критий басейн, сауна і джакузі. Провести там 7 ночей з триразовим харчуванням можна за ціною від 24000 гривень за одну людину. У вартість включено лікування та авіапереліт.

У Саїрме можна розміститися в затишному бюджетному 4 * готелі - за ціною від 14000 гривень з людини за 7 ночей. У вартість включено триразове харчування і лікування.

Фото: Один з готелів в Саїрме(booking.com)

До слова, відпочинок на українських бальнеологічних курортах може виявитися дорожчим. Наприклад, тиждень у першій половині травня в одному з 5-зіркових готелів Трускавця для однієї людини обійдеться у 21630 гривень, а в іншому - від 30100 гривень з харчуванням "тільки сніданки".

А на закарпатському бальнеологічному курорті в селі Косонь проживання в готелі з триразовим харчуванням і відвідуванням басейнів і спа обійдеться від 42000 гривень за двох.

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