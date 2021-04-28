Дешевле, чем в Трускавце: куда поехать на термальный отдых и минеральные воды в Грузию

В мае особенно хочется путешествовать, отдыхать на солнечном курорте и набираться сил после долгой зимы. Для этого достаточно спланировать поездку на санаторный отдых в колоритную страну.

Раньше среди украинских туристов было популярным оздоровление "на водах" в европейских государствах, но они больше года закрыты для наших граждан из-за пандемии.

"Уже больше года Шенген на замке. А значит, такие популярные питьевые курорты, как Карловы Вары, Монтекатини Терме и Рогашка Слатина пока безнадежно закрыты для украинских туристов", — рассказывает РБК-Украина тревел-эксперт Александра Пана марчук.

C 1 марта 2021 года для украинских туристов открылась Грузия. Это означает, что на курорты минеральных вод можно ехать и в эту страну. Они могут стать хорошей альтернативой подобному отдыху в европейских странах.

Как можно оздоровиться в Грузии

Недоступность европейских курортов с минеральными водами для многих туристов, привыкших проходить там лечение курсами, в 2020 году стала проблемой.

"При многих болезнях пищеварительной системы и сахарном диабете питьевой курс минеральной воды – это жизненная необходимость. Людям с такими заболеваниями нужно пить минеральную воду раз в 6-8 месяцев. И не желательно пропускать, ведь это чревато обострениями", — отмечает Александра Панамарчук.

Фото: Курорт Боржоми с минеральной водой (1001kurort.com)

Специалист объясняет, что минеральная вода на курорте Боржоми в Грузии является альтернативой тем водам, которые можно пить на европейских курортах. А по свойствам ее вряд ли можно заменить минеральной водой в Украине.

"По вкусу вода Боржоми напоминает всем известную, которая продается в аптеках и магазинах. Но по действию на организм вода из бювета – намного эффективнее", — отмечает она.

Минеральная вода на курорте Боржоми известна уникальным составом с сильным оздоровительным эффектом. Ее не только пьют, но и принимают с ней ванны.

В Боржоми расположен огромный живописный парк, в котором находится бювет с минеральной водой. Туристы могут совместить питье воды с прогулкой на свежем воздухе и полюбоваться красотой природы. В конце парка расположены лечебные бассейны с серной водой. Для детей обустроены площадки с качелями и развлечениями.

"Грузия придется по душе и любителям терм, ведь совсем рядом с Боржоми находится другой оздоровительный курорт - Саирме. Благодаря термальной воде с температурой до 40 градусов там лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, псориаз и бесплодие", - рассказывает о преимуществах направления турагент.

Фото: Архитектура Боржоми (sweet-georgia.org)

Как добраться на знаменитый курорт

Город Боржоми расположен в горах на высоте 850 метров над уровнем моря в окружении лесных массивов. Курорт находится в ущелье Куры, а название города происходит от слов "крепостная стена" и "война". Поэтому на склонах ущелья можно увидеть руины сторожевых башен.

С марта Грузия разрешила въезд для граждан Украины авиационным транспортом. Перед поездкой в страну необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда, а также повторить его на третий день пребывания (стоимость около 25 долларов).

"Прямые рейсы в аэропорт Тбилиси есть из Киева, Одессы, Львова и Днепра. Цены на перелет стартуют от 1900 грн в одну сторону. Индивидуальный трансфер в Боржоми от аэропорта занимает 2,5 часа", - рассказывает Александра Панамарчук.

Например, на майские праздники с 4 по 11 мая у авиакомпании МАУ предлагают акционные цены на билеты – в Тбилиси можно полететь по цене от 1872 гривны в одну сторону. Приобрести билеты можно до 11 мая.

Фото: Отель в Боржоми (booking.com)

Сколько стоит отдых в отелях-санаториях

Санаторный отдых в Грузии может оказаться вполне доступным по цене вариантом оздоровления. По нашей просьбе Александра Панамарчук приводит примеры стоимости туров в отели санаторного типа в Грузии.

В одном из 4-звездочных бюджетных отелей Боржоми со своим медицинским центром, где процедуры проводят на основе местной минеральной воды, отдохнуть 7 ночей можно по цене от 16000 гривен с человека. В стоимость входит авиаперелет, питание "полный пансион" и лечебные процедуры.

Для самых требовательных туристов предлагают 5-звездочный отель в Боржоми, который имеет самый большой спа-центр на курорте с плавательным бассейном, джакузи и бассейном с минеральной водой. Провести неделю там можно по цене от 18000 гривен на человека с авиаперелетом и завтраком.

В одном из самых популярных среди украинских туристов - 5-звездочном спа-отеле в Боржоми есть собственное лечебное отделение, крытый бассейн, сауна и джакузи. Провести там 7 ночей с трехразовым питанием можно по цене от 24000 гривен за одного человека. В стоимость включено лечение и авиаперелет.

В Саирме можно разместиться в уютном бюджетном 4* отеле – по цене от 14000 гривен с человека за 7 ночей. В стоимость включено трехразовое питание и лечение.

Фото: Один из отелей в Саирме (booking.com)

К слову, отдых на украинских бальнеологических курортах может оказаться дороже. Например, неделя в первой половине мая в одном из 5-звездочных отелей Трускавца для одного человека обойдется в 21630 гривен, а в другом - от 30100 гривен с питанием "только завтраки".

А на закарпатском бальнеологическом курорте в селе Косонь проживание в отеле с трехразовым питанием и посещением бассейнов и спа обойдется от 42000 гривен за двоих.

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