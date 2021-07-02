"Дешевше, ніж у Буковелі". Австрія відкрилася для українських туристів: що потрібно для в'їзду

Тури в країну будуть користуватися попитом, кажуть експерти

Австрія - популярна у туристів країна ЄС - відкрилася для українських туристів без карантину. З 1 липня там можуть відпочивати українці, які отримали повний курс вакцинації певними вакцинами від COVID.

Цю новину сприйняли "на ура" у професійному туристичному середовищі, оскільки чимало туристів вже скучили за європейським форматом відпочинку і попит обіцяє бути значним.

Куди можна поїхати на відпочинок в Австрію і на яких умовах пускатимуть українців - в матеріалі РБК-Україна.

Нові умови в'їзду: без карантину та реєстрації

Вільний в'їзд українським мандрівникам до Австрії без реєстрації та карантину дозволений за умови завершеної вакцинації від коронавірусу і пред'явлення відповідного сертифіката.

Фото: Туристичні локації у Відні (pixabay.com)

Останнє щеплення повинне бути зроблене не раніше, ніж за 14 днів до в'їзду в країну, але не пізніше 270 днів.

До Австрії зможуть вільно поїхати туристи, які щепилися такими вакцинами:

- Comirnaty від BioNtech / Pfizer;

- Vaxzevria COVID - 19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;

- Janssen від Johnson & Johnson;

-mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;

- Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);

- Sinovac.

До слова, в цьому переліку присутні вакцини, які сьогодні широко застосовують і в Україні.

Для в'їзду в Австрію без вакцинації потрібно буде реєструватися і проходити 10-денний карантин. При цьому необхідно також пред'являти негативний результат ПЛР-тесту, дійсний 72 години або тест на антиген, який зроблений протягом останніх 48 годин.

Фото: Селище Гальштат в Альпах (pixabay.com)

Також для в'їзду можна пред'явити підтвердження про одужання після коронавірусу. Це може бути медична або офіційна довідка про те, що турист одужав від COVID за останні 180 днів, або довідка про наявність в крові антитіл до вірусу, яка не дівніша 90 днів.

Також для в'їзду в країну без вакцинації необхідна онлайн-реєстрація поїздки (Pre-Travel-Clearance-PTC), яку необхідно заповнити не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. Форма для заповнення доступна на oesterreich.gv.at, а також на entry.ptc.gv.at.

Після в'їзду 10-тиденний карантин може бути припинений за умови негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день. Підлітки 12-18 років також в'їжджають з тестом, але вони не повинні дотримуватися самоізоляції.

Фото: Озеро в Альпах (pixabay.com)

"Тури з перельотом - дешевші, ніж проживання в Буковелі"

Австрія - дуже популярний напрямок для зимового відпочинку, до якого зі спрощенням умов в'їзду вже можна починати готуватися, кажуть експерти. До пандемії 90% українських туристів їздили в цю країну на гірськолижні курорти, розповідає в коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

"Такі тури часто були дешевші, ніж у Франції і навіть в Україні. У попередні роки ми жартували, що в Австрію їдуть ті, у кого не вистачає грошей на Буковель. Тому що були тури, які з перельотом обходилися дешевше, ніж просто проживання на курорті в Карпатах. Так що можна сказати, що в новому зимовому сезоні у Буковеля з'явився конкурент і це дуже хороша новина для українських туристів", - говорить експерт.

Він упевнений, що зі спрощенням умов в'їзду на поїздки до Австрії буде високий попит після майже двох років пандемії. Втім, і в теплу пору року в цій європейській країні є варіанти відпочинку для українських туристів.

"Влітку в Австрії були популярні також дитячі табори в горах. В Альпах є озера, на яких відпочивають туристи, але це не масовий напрямок - серед українців такий формат не дуже розвинений, а крім того, вода в цих водоймах буває холодна. Тому на озера зазвичай їздили окремі туристи, це не масовий напрямок", - розповідає керівник туристичної компанії.

Фото: Гірськолижний відпочинок в Австрії (pixabay.com)

Чимало туристів вирушали в Австрію на вікенд з екскурсійною програмою, щоб прогулятися вулицями міст і вивчити пам'ятки Відня, наприклад.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для українських туристів відкрилася Німеччина.

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