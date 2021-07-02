"Дешевле, чем в Буковеле". Австрия открылась для украинских туристов: что нужно для въезда

Туры в страну будут пользоваться спросом, говорят эксперты

Австрия - популярная у туристов страна ЕС - открылась для украинских туристов без карантина. С 1 июля там могут отдыхать украинцы, которые получили полный курс вакцинации определенными вакцинами от COVID.

Эту новость восприняли "на ура" в профессиональной туристической среде, поскольку немало туристов уже соскучились по европейскому формату отдыха и спрос обещает быть немалым.

Куда можно поехать на отдых в Австрию и на каких условиях будут пускать украинцев – в материале РБК-Украина.

Новые условия въезда: без карантина и регистрации

Свободный въезд украинским путешественникам в Австрию без регистрации и карантина разрешен при условии завершенной вакцинации от коронавируса и предъявления соответствующего сертификата.

Фото: Туристические локации в Вене (pixabay.com)

Последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, но не позднее 270 дней.

В Австрию смогут свободно поехать туристы, которые привились такими вакцинами:

- Comirnaty от BioNtech/Pfizer;

- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;

- Janssen от Johnson & Johnson;

- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

- Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);

- Sinovac.

К слову, в этом списке присутствуют вакцины, которые сегодня широко применяют и в Украине.

Для въезда в Австрию без вакцинации нужно будет регистрироваться и проходить 10-дневный карантин. При этом необходимо также предъявлять негативный результат ПЦР-теста, действительный 72 часа или тест на антиген, который сделан в течении последних 48 часов.

Фото: Поселок Гальштат в Альпах (pixabay.com)

Также для въезда можно предъявить подтверждение о выздоровлении после коронавируса. Это может быть медицинская или официальная справка о том, что турист выздоровел от COVID за последние 180 дней, или справка о наличии в крови анттел к вирусу, которая не старше 90 дней.

Также для въезда в страну без вакцинации необходима онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance - PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Форма для заполнения доступна на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at.

После въезда 10-тидневный карантин может быть прекращен при негативном результате теста, но не ранее чем на 5 день. Подростки 12-18 лет также въезжают с тестом, но они не должны соблюдать самоизоляцию.

Фото: Озеро в Альпах (pixabay.com)

"Туры с перелетом – дешевле, чем проживание в Буковеле"

Австрия - очень популярное направление для зимнего отдыха, к которому с упрощением условий въезда уже можно начинать готовиться, говорят эксперты. До пандемии 90% украинских туристов ездили в эту страну на горнолыжные курорты, рассказывает в комментарии РБК-Украина Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".

"Такие туры часто были дешевле, чем во Франции и даже в Украине. В предыдущие годы мы шутили, что в Австрию едут те, у кого не хватает денег на Буковель. Потому что были туры, которые с перелетом обходились дешевле, чем просто проживание на курорте в Карпатах. Так что можно сказать, что в новом зимнем сезоне у Буковеля появился конкурент и это очень хорошая новость для украинских туристов", - говорит эксперт.

Он уверен, что с упрощением условий въезда на поездки в Австрию будет высокий спрос после почти двух лет пандемии. Впрочем, и в теплое время года в этой европейской стране есть варианты отдыха для украинских туристов.

"Летом в Австрии были популярны также детские лагеря в горах. В Альпах есть озера, на которых отдыхают туристы, но это не массовое направление – среди украинцев такой формат не очень развит, а кроме того, вода в этих водоемах бывает холодная. Поэтому на озера обычно ездили отдельные туристы, это не массовое направление", - рассказывает руководитель туристической компании.

Фото: Горнолыжный отдых в Австрии (pixabay.com)

Многие туристы отправлялись в Австрию на уикенд с экскурсионной программой, чтобы прогуляться улицами городов и изучить достопримечательности Вены, например.

Напомним, ранее мы писали, что для украинских туристов открылась Германия.

Также сообщалось, какие страны ЕС уже открылись для украинцев этим летом.