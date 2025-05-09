Где в Украине увидеть свой Гранд-Каньон: в эти места вам захочется возвращаться снова

В Украине есть места, где природа выглядит так, будто ее снимали для эпического фильма. Гранитные скалы, водопады, глубокие ущелья, реки между обрывами - это не Колорадо, а наши каньоны.
Где увидеть самые живописные каньоны, что стоит знать перед поездкой и можно ли остаться с палаткой, рассказывает РБК-Украина.
Где находится: село Буки, Маньковский район, Черкасская область.
История и мифы. В XIX веке здесь работала водяная мельница, остатки которой до сих пор видны среди скал. Местные легенды рассказывают о "пропасти", затягивающей реку Тикич в водоворот.
Что посмотреть. Водопад Выр, остатки мельницы, узкий проход между скалами, гранитные выступы, тропы вдоль реки.
Ночлег. Можно остановиться в усадьбах села или поставить палатку в разрешенных местах. Туристическая инфраструктура развита слабо, но кемпинг возможен.
Где находится: охватывает части Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областей.
История и мифы. Формировался миллионы лет, входит в список семи природных чудес Украины.
Что посмотреть. Пещера Вертеба, Бакотский залив, монастыри в скалах, села с древними храмами.
Ночлег. Можно ночевать в частных усадьбах, кемпингах или устанавливать палатку (согласовав с местными). Часто организовывают сплавы с ночевкой.
Где находится: в самом центре Каменца-Подольского, возле Старой крепости.
История и мифы. Природная крепость, которую использовали как оборонительный рубеж.
Что посмотреть. Панорамы крепости, водопады, Преториев мост, прогулки над обрывом.
Ночлег. Отели и хостелы в городе. Для дикого кемпинга места не пригодны, но рядом есть обустроенные локации.
Где находится: район села Дениши, вблизи Житомира.
История и мифы. По легенде, каньон образовался из-за удара молнии, расколовшей скалы.
Что посмотреть. Гранитные скалы, сосновые леса, тропы для треккинга, альпинистские маршруты.
Ночлег. Можно ставить палатки возле скал. Есть несколько кемпинговых зон. Инфраструктура минимальная, зато спокойствие и тишина - максимальные.
Где находится: На окраине села Микуличин, Ивано-Франковская область. Удобнее всего начинать маршрут из центра села, двигаясь по улице Космонавтов вдоль русла реки.
Это одно из малоизвестных, но удивительно красивых мест в Карпатах. Здесь скалы, ущелья и прозрачная река Прутец-Чемеговский создают впечатление дикой горной местности, не испорченной цивилизацией.
История и мифы. Когда-то здесь проходила узкоколейка, остатки которой еще можно увидеть в виде бетонных опор и насыпей. Местные предания рассказывают, что в ущельях прятались беглецы и повстанцы. Природа в этих местах сохранилась благодаря удаленности и сложному рельефу.
Что посмотреть. Скальные выступы, природные ванны в русле реки, узкие ущелья. В весенне-летний период река становится особенно полноводной и голубой. Идеально для пеших прогулок и дикого экотуризма.
Ночевка и кемпинг. Есть возможность установить палатку в долине реки. Туристической инфраструктуры практически нет, поэтому стоит взять все необходимое с собой. Кемпинг возможен только в условиях полной автономии, с уважением к природе и с соблюдением правил безопасности в горах.
Где находится: село Мигия, Первомайский район, Николаевская область (северная часть).
История и мифы. Часть гранитно-степного Побужья - уникального природного комплекса.
Что посмотреть. Пороги, скалы, места для сплава, зеленый берег, радоновое озеро. Есть много развлечений и сплавы.
Ночлег. Есть кемпинги, базы отдыха. Дикий кемпинг разрешено, если соблюдать правила.
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При написании материала были использованы источники: Википедия, Ukrainian Nature Conservation Group (uncg.org.ua), Национальный природный парк "Бугский Гард", ResearchGate