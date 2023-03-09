Где можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены

Государственная миграционная служба Украины регулярно открывает мобильные отделения ГП "Документ" в странах Европы и по другим направлениям, где сегодня находятся беженцы из Украины.
В открытых мобильных отделениях можно заказать новый загранпаспорт, ID-карту и изменить водительское удостоверение, если истек срок его действия, не уезжая ради этого в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина.
Журналистка Ирина Савина собрала список отделений с адресами и ссылками на онлайн-регистрацию подачи документов и рассказывает, какие цены на услуги установлены в этих отделениях.
Оплатить предоставленные услуги можно непосредственно на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого при себе нужно иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты.
Записаться в электронную очередь можно онлайн на сайте ГП "Документ".
Обратите внимание. Предварительная запись в электронную очередь не обязательна: подать документы на загранпаспорт в центре "Паспортный Сервис" можно и без нее.
Цены на услуги в Польше:
ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 375 злотых/450 грн + 375 злотых/820 грн + 375 злотых;
Загранпаспорт: не срочный/срочный – 856 грн + 375 злотых / 1496 грн + 375 злотых;
ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "за границу" не срочный/ID-карта впервые и "загран" срочный/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 465 злотых/1496 грн + 465 злотых /1306 грн + 465 злотых/2316 грн + 465 злотых.
Братислава: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).
Цены на услуги подразделения ГП "Документ" в Словакии
ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 80 евро/450 грн + 80 евро/820 грн + 80 евро;
Загранпаспорт: не срочный/срочный – 856 грн + 80 евро/1496 грн + 80 евро;
ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "загран" не срочный/ID-карта впервые и "загран" срочный/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 100 евро/1496 грн + 100 евро/1306 грн+100 евро/2316 грн+100 евро.
Прага: на площадке за ТЦ Котва/ОС Kotva по адресу: Náměstí Republiky 656/8, 11000, Staré Mesto, Praha 1.
Цены на услуги подразделения ГП "Документ" в Чехии
ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 1900 крон/450 грн + 1900 крон/820 грн + 1900 крон;
Загранпаспорт: не срочный/срочный - 856 грн + 1900 крон / 1496 грн + 1900 крон;
ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "загран" не срочный/ID-карта впервые и "загран" срочный/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 2350 крон/1496 грн + 2350 крон/1306 грн + 2350 крон/2316 грн + 2350 крон.
Украинцы, которые находятся в Турции, могут обменять свои водительские удостоверения в этой стране. ГП "Документ" начинает предоставлять такую услугу, сообщало РБК-Украина ранее.
Стамбул: Лондонское шоссе Е-5, Паркинг по ТЦ "Аэропорт".
Цены на услуги подразделение в Турции
ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 1650 лир/450 грн + 1650 лир/820 грн + 1650 лир;
Загранпаспорт: не срочный/срочный – 856 грн + 1650 лир / 1496 грн + 1650 лир;
ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "заграница" не срочная/ID-карта впервые и "заграница" срочная/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 2040 лир/1496 грн + 2040 лир/1306 грн + 2040 лир/2316 грн. + 2040 лир.
Больше полезных публикаций для украинских беженцев и путешественников – в персональном блоге журналистки и путешественницы Ирины Савиной.
Ранее сообщалось, где и как можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.
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