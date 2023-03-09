Де можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни

Державна міграційна служба України регулярно відкриває мобільні відділення ДП "Документ" в країнах Європи та по інших напрямках, де зараз перебувають біженці з України.

У відкритих мобільних відділеннях можна замовити новий закордонний паспорт, ID-картку та змінити водійське посвідчення, якщо минув строк його дії, не від’їжджаючи заради цього в Україну, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Журналістка Ірина Савіна зібрала список відділень з адресами та посиланнями на онлайн-реєстрацію на подачу документів і розповідає, які ціни на послуги встановлені у цих відділеннях.

Які послуги надають у відділеннях ДП "Документ"

оформлюють ID-карти або закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого чи викраденого);

обмінюють ID-картки або закордонні паспорти (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання тощо);

обмінюють паспорт зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або у разі його непридатності);

одночасно оформлюють закордонний паспорт та ID-картку;

обмінюють посвідчення водія на нове.

Оплатити надані послуги можна безпосередньо на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього при собі треба мати смартфон та банківську картку, або її реквізити.

Записатися в електронну чергу можна онлайн на сайті ДП "Документ”.

Зверніть увагу. Попередній запис в електронну чергу не є обов'язковим: подати документи на закордонний паспорт в центрі "Паспортний Сервіс" можна і без нього.

Інфографіка: Які ціни за оформлення документів у представництвах ДП "Документ" в різних державах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

Де працюють відділення ДП “Документ”: міста та адреси

Польща

Вроцлав : на підземному паркінгу стадіону (сектор А3). Вхід на стадіон з боку автобусної та трамвайної зупинки Tarczyński Arena (Królewiecka).

: на підземному паркінгу стадіону (сектор А3). Вхід на стадіон з боку автобусної та трамвайної зупинки Tarczyński Arena (Królewiecka). Краків : Galeria Krakowska, 2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С.

: Galeria Krakowska, 2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С. Гданськ : Aleja Grunwaldzka 415.

: Aleja Grunwaldzka 415. Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й поверх)).

Ціни на послуги у Польщі

ID-картка: вперше/не терміновий/терміновий – 375 злотих/450 грн + 375 злотих/820 грн + 375 злотих;

Закордонний паспорт: не терміновий/терміновий – 856 грн + 375 злотих/1496 грн + 375 злотих;

ID-картка + закордонний паспорт: ID-картка вперше і “за кордон” не терміновий/ID-картка вперше і “за кордон” терміновий/обидва паспорти не термінові/обидва паспорти термінові – 856 грн + 465 злотих/1496 грн + 465 злотих/1306 грн + 465 злотих/2316 грн + 465 злотих.

Словаччина

Братислава: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).

Ціни на послуги підрозділу ДП “Документ” у Словаччині

ID-картка: вперше/не терміновий/терміновий – 80 євро/450 грн + 80 євро/820 грн + 80 євро;

Закордонний паспорт: не терміновий/терміновий – 856 грн + 80 євро/1496 грн + 80 євро;

ID-картка + закордонний паспорт: ID-картка вперше і “закордон” не терміновий/ID-картка вперше і “закордон” терміновий/обидва паспорти не термінові/обидва паспорти термінові – 856 грн + 100 євро/1496 грн + 100 євро/1306 грн + 100 євро/2316 грн + 100 євро.

Фото: Карта відділень ДП "Документ" в різних країнах (скріншот з сайту pasport.org.ua)

Чехія

Прага: на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 11000, Staré Mesto, Praha 1.

Ціни на послуги підрозділу ДП “Документ” у Чехії

ID-картка: вперше/не терміновий/терміновий – 1900 крон/450 грн + 1900 крон/820 грн + 1900 крон;

закордонний паспорт: не терміновий/терміновий – 856 грн + 1900 крон / 1496 грн + 1900 крон;

ID-картка + закордонний паспорт: ID-картка вперше і “закордон” не терміновий/ID-картка вперше і “закордон” терміновий/обидва паспорти не термінові/обидва паспорти термінові – 856 грн + 2350 крон/1496 грн + 2350 крон/1306 грн + 2350 крон/2316 грн + 2350 крон.

Туреччина

Українці, які перебувають у Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення у цій країні. ДП "Документ" починає надавати таку послугу, повідомляло РБК-Україна раніше.

Стамбул: Лондонське шосе Е-5, Паркінг за ТЦ "Аеропорт".

Фото: Державна міграційна служба України регулярно відкриває мобільні відділення ДП "Документ" в країнах Європи (Getty Images)

Ціни на послуги підрозділ у Туреччині

ID-картка: вперше/не терміновий/терміновий – 1650 лір/450 грн + 1650 лір/820 грн + 1650 лір;

Закордонний паспорт: не терміновий/терміновий – 856 грн + 1650 лір / 1496 грн + 1650 лір;

ID-картка + закордонний паспорт: ID-картка вперше і “закордон” не терміновий/ID-картка вперше і “закордон” терміновий/обидва паспорти не термінові/обидва паспорти термінові – 856 грн + 2040 лір/1496 грн + 2040 лір/1306 грн + 2040 лір/2316 грн + 2040 лір.

Більше корисних публікацій для українських біженців та мандрівників – у персональному блозі журналістки та мандрівниці Ірини Савіної.

Раніше повідомлялося, де та як можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

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