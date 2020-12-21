Масові скасування рейсів до Британії: українцям повідомили важливі деталі

Багато країн по всьому світу закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму COVID-19. На цю мить рейси до Британії скасували близько тридцяти країн.

Вважається, що новий штам на 70% швидше викликає захворюваність, ніж інші існуючі штами. Це й веде до масових заборон на поїздки.

Німеччина, Франція, Бельгія, Туреччина та Італія - серед тих країн, які першими призупинили польоти з Великої Британії. Водночас Франція тимчасово закрила сухопутний кордон з Великою Британією: відправлення поїздів через підземний тунель під Ла-Маншем було зупинено. Канада також обмежує рейси з Великобританії.

Ізраїль, Іран, Хорватія, Аргентина, Чилі, Марокко і Кувейт - також серед списку країн, в яких були введені обмеження на поїздки до країни. Саудівська Аравія й взагалі призупинила всі міжнародні рейси на тиждень.

Чи вплинуть зміни на українських туристів

З самого початку час пандемії, ще до виявлення нового штаму коронавірусу, туристи з України до Британії їздити перестали, говорить РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Під час пандемії туризму між Україною і Британією немає. Тому нові обмеження, пов'язані з перельотами в країну, на цьому напрямку не позначаться. Звичайно, були та залишаються окремі приватні поїздки, але точно можу сказати, що про туризм з самого початку пандемії в цьому напрямі не йдеться", - зазначає співрозмовник.

Фото: До пандемії серед українців були популярні екскурсійні тури до Британії - Андрій Демура (pixabay.com)

Ще до пандемії українські туристи досить активно їздили до Британії. Але й тоді це не вважалося масовим туризмом, додає Андрій Демура.

"Були екскурсійні тури, гастрономічні. Наприклад, в екскурсійному форматі був популярний Лондон. А в контексті гастрономії - Шотландія. Але це було швидше ексклюзивним туризмом, а не масовим. До пандемії ми продавали поїздки до Британії, але істотну частину в структурі продажів вони у нас не становили", - пояснює експерт ринку.

З іншого боку, якщо в'їзд до Британії обмежать, то в країну не зможуть потрапити громадяни України, які планують приватні поїздки. Заборона торкнеться їх незалежно від того, чи є у них візи та всі необхідні для в'їзду документи.

Умови в'їзду до Британії для українців сьогодні

За даними сайту МЗС, створеного для інформування громадян про правила в'їзду до країн світу під час пандемії, в'їзд для українців в Британії залишається візовим.

"Відсутня заборона в'їзду і виїзду для громадян України. Режим в'їзду для громадян України є візовим. Британська віза на кордоні не оформлюється. Існує вимога самоізоляції до 10 днів для осіб, які перетинають кордон, а також заповнення форми онлайн контактних даних перед приїздом до Великої Британії", - зазначається на сайті.

Додамо, що ця інформація про правила в'їзду була оновлена 19 грудня 2020 року.

Тим часом Україна також розглядає можливість обмеження рейсів у Велику Британію. Про це повідомило джерело РБК-Україна в уряді. За словами співрозмовника видання, зараз вивчають цю ситуацію.

"Не виключено, що буде обмеження польотів", - зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали, що маловідома локація різко стала популярною через пандемію.

Також повідомлялося, що в Єгипті запроваджують суттєві обмеження для туристів через сплеск коронавірусної інфекції.