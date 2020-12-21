Массовые отмены рейсов в Британию: украинцам сообщили важные детали

Множество стран по всему миру закрывают свои границы для путешественников из Великобритании после обнаружения в этой стране нового штамма COVID-19. На данный момент рейсы в Британию отменили около тридцати стран.

Считается, что новый штамм на 70% быстрее вызывает заболеваемость, чем другие существующие штаммы. Это и ведет к массовому запрету на поездки.

Германия, Франция, Бельгия, Турция и Италия - среди тех стран, кто первыми приостановили полеты из Великобритании. В то же время Франция временно закрыла сухопутную границу с Великобританией: отправка поездов через подземный туннель под Ла-Маншем была остановлена. Канада также ограничивает рейсы из Великобритании.

Израиль, Иран, Хорватия, Аргентина, Чили, Марокко и Кувейт - также среди списка стран, в которых были введены ограничения на поездки в страну. Саудовская Аравия и вовсе приостановила все международные рейсы на неделю.

Повлияют ли изменения на украинских туристов

С самого начала время пандемии, еще до обнаружения нового штамма коронавируса, туристы из Украины в Британию ездить перестали, говорит РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Во время пандемии туризма между Украиной и Британией нет. Поэтому новые ограничения, связанные с перелетами в страну, на этом направлении не скажутся. Конечно, были и остаются отдельные частные поездки, но точно могу сказать, что о туризме с самого начала пандемии в этом направлении речи не идет", - отмечает собеседник.

Фото: До пандемии среди украинцев были популярны экскурсионные туры в Британию - Андрей Демура (pixabay.com)

Еще до пандемии украинские туристы достаточно активно ездили в Британию. Но и тогда это не считалось массовым туризмом, добавляет Андрей Демура.

"Были экскурсионные туры, гастрономические. Например, в экскурсионном формате был популярен Лондон. А в контексте гастрономии - Шотландия. Но это было скорее эксклюзивным туризмом, а не массовым. До пандемии мы продавали поездки в Британию, но существенную часть в структуре продаж они у нас не занимали", - поясняет эксперт рынка.

С другой стороны, если въезд в Британию ограничат, то в страну не смогут попасть граждане Украины, планирующие частные поездки. Запрет коснется их независимо от того, есть ли у них визы и все необходимые для въезда документы.

Условия въезда в Британию для украинцев сегодня

Согласно данным сайта МИД, созданного для информирования граждан о правилах въезда в страны мира во время пандемии, въезд для украинцев в Британию остается визовым.

"Отсутствует запрет въезда и выезда для граждан Украины. Режим въезда для граждан Украины является визовым. Британская виза на границе не оформляется. Существует требование самоизоляции до 10 дней для лиц, пересекающих границу, а также заполнение онлайн формы контактных данных перед приездом в Великобританию", - отмечается на сайте.

Добавим, что данная информация о правилах въезда была обновлена 19 декабря 2020 года.

Между тем Украина также рассматривает возможность ограничения рейсов в Великобританию. Об этом сообщил источник РБК-Украина в правительстве. По словам собеседника издания, сейчас изучают Эту ситуацию.

"Не исключено, что будет ограничение полетов", - отметил источник.

Напомним, ранее мы писали, что малоизвестная локация резко стала популярной из-за пандемии.

Также сообщалось, что в Египте вводят существенные ограничения для туристов из-за всплеска коронавирусной инфекции.