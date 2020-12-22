Чисті пляжі та сімейний відпочинок: куди можна поїхати у відпустку в січні

В зимовий період чимало українців планують відпочинок в Єгипті. Але популярності серед наших туристів не втрачає й більш екзотичний напрямок - Домінікана.

З жовтня виконуються прямі перельоти з України в аеропорт "Ла Романа". А в січні у туристів з'явиться більше можливостей для відпочинку в цій курортній країні: 7 січня відбудеться перший чартерний рейс "Київ-Пунта-Кана" від "Azur Air Ukraine". "Пунта-Кана" - це аеропорт уже в іншому регіоні країни, де знаходиться Атлантичний океан.

Як будуть здійснюватися рейси

Прямий переліт на Boeing 767-300 буде проходити 12 годин. Пункт відправлення - міжнародний аеропорт "Бориспіль", пункт прибуття - міжнародний аеропорт "Пунта-Кана". Рейси будуть здійснюватися кожні 10-11 днів з 7 січня по 31 березня 2021 року.

Домінікана відома серед туристів нескінченними мальовничими піщаними пляжами з яскравою тропічною зеленню і готелями з хорошим сервісом. А Пунта-Кана - це регіон на південно-східному узбережжі Домініканської республіки. Розповідаємо детальніше про те, чому варто придивитися до варіантів відпочинку у цій локації.

Чим цікавий регіон Пунта-Кана

Головною "пам'яткою" регіону Пунта-Кана традиційно називають пляжі. Також регіон славиться своїми рибними ресторанами, дайвінг-центрами, сувенірними магазинами й нічними клубами, школами серфінгу, колоритними островами.

Готелі Пунта-Кани розташовані на березі Атлантичного океану. Але, крім пляжного відпочинку, відпочиваючі тут туристи радять з'їздити на Карибське узбережжя і побувати на морській прогулянці до знаменитого острова Саона. Туристи називають його "раєм з білим піском і бірюзовими водами".

Фото: Пунта-Кана - регіон на південно-східному узбережжі Домінікани (pixabay.com)

Цікаво, що на цій базі туристів чекає вертоліт, який доставляє їх на острів. Під час перельоту відкриваються красиві види. А на самому острові Саона пляж обладнаний лежаками - тут можна позасмагати й насолодитися тишею або місцевою музикою.

Відомий острів і водними мешканцями, які часто плавають біля узбережжя. Це морські зірки, ламантини, дельфіни. До речі, на зворотному шляху в готель туристів теж доставляють на вертольоті.

Дайвінг-центри, розваги для сім'ї та активний відпочинок

Пунта-Кана також відома серед туристів як місце для занять дайвінгом. Тут є школа серфінгу, гольф поля і тенісні корти, розваги для всієї родини.

Наприклад, любителям активного відпочинку можна відвідати La Hacienda - приватну ферму загальною площею понад два з половиною мільйони квадратних метрів, яка пропонує відвідувачам різні активності з новою системою безпеки.

Фото: Готелі Пунта-Кани розташовані на березі Атлантичного океану (pixabay.com)

Ще одне цікава місцева розвага - подорож серед дикої природи за кермом баггі (легкі автомобілі високої прохідності для їзди по пересіченій місцевості - ред.).

Поїздка проходить по маршруту для водіння в екстремальних умовах. В ході подорожі передбачена зупинка біля річки Анамуйя з чистими водами, де відвідувачі можуть освіжитися і поплавати, а після - дослідити дикі околиці верхи на конях тутешніх порід.

Досліджувати культуру країни в невеликих селах

Є на курорті й ще одна цікава послуга - на справжній військовій вантажівці американської армії можна вирушити у домініканську глибинку, а там - побачити плантації какао, кави та цукрової тростини.

Також можна відвідати маленькі тутешні села та ознайомитися з життям місцевих жителів, спробувати їхні місцеві продукти.

Фото: Головна "родзинка" регіону Пунта-Кана - чисті пляжі (pixabay.com)

У парку також пропонують випробувати п'ять маршрутів у форматі "zip line" (спуск сталевим канатом з відривом від землі з використанням спеціального пристрою - ред.). Маршрути - довжиною понад один кілометр і висотою польоту понад 200 метрів при розгоні до 70 км/год.

В Пунта-Кані туристам пропонують також поплавати в океані з дельфінами. Від природи ці створіння дуже доброзичливі й товариські. Така розвага точно сподобається як дітям, так і дорослим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для українців відкрилася ще одна курортна країна.

Також вперше за весь час карантину Туреччина опинилася в "червоному" списку держав для України.