Серед останніх країн світу. Названо недооцінені види туризму в Україні

В Україні багато видів туризму ще недооцінені, і їхній потенціал ще не розкритий. З іншого боку, зараз майже всі регіони України приділяють увагу туризму – це стало трендом. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив Президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

"Принаймні, про туризм говорять. За видами туризму Україна варто було б зробити акцент на винно-гастрономічному туризмі. Останніми роками він розвивається, але ще не повністю сформовані маршрути, не всюди інфраструктура готова. Здебільшого це сільські території, де виробляють локальні продукти та вина", – зазначив експерт.

За його словами, часто буває так, що подорож до таких локацій – це ціла "пригода" для кожного туриста, починаючи від доріг і закінчуючи туалетами та ночівлею.

"Тому такі тури переважно одноденні, зупинитися в цих місцях особливо ніде. Був проєкт "Дороги вина та смаку", який став основою для Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму. В Україні недооцінений і медичний туризм, і оздоровчий на бальнеологічних курортах. Є попит на пластичну хірургію, стоматологію: у нас ці послуги суттєво нижчі за ціною, ніж в інших країнах. Потенціал великий", – пояснив президент НТОУ.

Іван Ліптуга вважає, що Україна багата на медично-лікувальні ресурси, але водночас у нас не вистачає медично-оздоровчої інфраструктури.

Фото: Які інвестиції були в об'єкти тимчасового розміщення в Україні, дані за 2020 рік (інфографіка Національної туристичної організації України)

"2022 рік НТОУ присвятила темі оздоровчого туризму. Є країни, які поставили медичний туризм "на потік" – Ізраїль, Німеччина, Швейцарія, Туреччина, куди люди їдуть лікуватись. У нас багато лікувальних ресурсів – солі, бруду та бішофіти на лиманах Чорного та Азовського морів – все узбережжя Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей – все просякнуте цінними ресурсами", – сказав він.

Глава НТОУ вважає, що медустановам необхідно розвивати свою інфраструктурну базу і створювали додатковий сервіс.

"У нас не розвинений MICE-туризм (подійний діловий): немає достатньої інфраструктури для проведення великих міжнародних виставок, конференцій та конгресів, за винятком Києва. У самому Києві теж є лише один виставковий центр на Броварському проспекті. Є ще один, але його не можна вважати конкурентним на міжнародному рівні”.

"Якщо подивитись статистику всіх міжнародних виставок та форумів, то Україна – серед останніх країн за кількістю таких великих заходів. У світі є близько 3000 тисяч різних асоціацій та великих корпорацій, що мають представництва у всіх країнах світу. Такі організації визначають місця проведення щорічних з'їздів та конгресів на кілька років уперед. Україна у цих "змаганнях" майже не бере участі: нам просто нема чого їм запропонувати", – резюмував президент організації.

Нагадаємо, експерт розповів, чому поки що точно не можна визначити кількість туристів в Україні.