Один з найвідоміших у світі годинників знову зазвучать у новорічну ніч. Востаннє Біг-Бен звучав 21 серпня 2017, після чого його закрили на реставрацію, пише CNN Travel.

Компанія Cumbria Clock Company під час реставрації очистила циферблат годинника, механізм курантів та тисячу деталей протягом останніх чотирьох років.

"Тримати в руках кожну гайку та болт — величезна честь", — сказав у своїй заяві Ян Вестворт, один із членів парламентської команди механіків годинника.

"Це буде емоційно, коли все закінчиться – сумно, що проєкт завершено, але яке щастя, що ми отримали його назад, і все знову працює", – додав він.

Чим відомий Біг-Бен у Лондоні

Назва Біг-Бен належить всій вежі з годинником, але насправді це назва найбільшого дзвона всередині вежі, який використовується для відбивання годинника.

Біг-Бен, який знаходиться у вежі Єлизавети в лондонській будівлі парламенту, показує час у столиці Британії з 1859 року. Це найбільший проєкт ремонту в історії вартістю 107 мільйонів доларів.

Раніше цього року члени команди, яка працювала над ремонтом Біг-Бена, виявили значні пошкодження часів Другої світової війни, отримані внаслідок бомбардувань нацистської Німеччини. Пошкодження, виявлені тільки після того, як майстри змогли повністю розібрати годинник. Це збільшило час та вартість ремонту та змусило деяких британських політиків скаржитися на вартість.

Фото: Після чотирьох років мовчання. У Лондоні у новорічну ніч зазвучить Біг-Бен (unsplash.com/tomc-chen)

Попри затримки, команді, яка працює над Біг-Беном, все ж таки вдалося завершити ремонт у 2021 році.

Коли годинник зазвучатиме знову: час і дата

29 та 30 грудня 2021 року було проведено кілька репетицій святкувань Нового року.

Увечері, 31 грудня, горітиме лише східний циферблат годинника – той, який звернений до Темзи. Так, одна з найулюбленіших пам'яток Лондона повернулася на своє законне місце.

Сьогодні, напередодні Нового року, годинник пролунає опівдні, о 16:00, о 21:00, о 22:00, о 22:00, о 23:00 і, звичайно, опівночі за британським часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, у новорічну ніч популярна у туристів країна встановить три світові рекорди.