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Масштабні феєрверки. У новорічну ніч популярна у туристів країна встановить три світові рекорди

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П'ятниця 31 грудня 2021 09:55
Масштабні феєрверки. У новорічну ніч популярна у туристів країна встановить три світові рекорди Фото: Феєрверки в новорічну ніч Абу-Дабі (unsplash.com/mike-enerio)
Автор: Євгенія Тугушева

В Абу-Дабі вперше у світі буде показано шоу дронів

У новорічну ніч в Абу-Дабі покажуть піротехнічне шоу тривалістю 40-хвилин. Таким чином, планують зафіксувати три світові рекорди, пише Khaleej Times.

Видовищні феєрверки проведуть для мешканців та гостей емірату у містечку Al Wathba, де проходить Фестиваль спадщини шейха Заєда. Минулого року фестиваль встановив два рекорди під час святкування Нового року, давши 35-хвилинні салюти.

Окрім цього, у перші хвилини після опівночі запустять дрони з написом у небі "Ласкаво просимо у 2022 рік". Організатори зазначили, що така функція у шоу дронів також буде реалізована вперше у світі.

Також організатори для всіх гостей та мешканців міста підготували безліч інших заходів. У новорічну ніч проведуть концерт, на якому виступлять співачка Ейди Аль Менхалі та Алі Сабер.

Щорічний фестиваль культурної спадщини шейха Заєда (Sheikh Zayed Festival) триватиме до 1 квітня 2022 року. Він охоплює широкий спектр питань збереження культурної спадщини ОАЕ, а також розкриває статус Абу-Дабі як провідного напряму для культурного туризму та відпочинку.

Масштабні феєрверки. У новорічну ніч популярна у туристів країна встановить три світові рекордиФото: Ніч в Абу-Дабі (unsplash.com/kevin-jd)

Один із найбільших фестивалів в ОАЕ, який у 2019 році відвідали більше одного мільйона осіб.

На гостей чекають безліч заходів – лазерне шоу, святковий салют та фольклорні театралізовані вистави, шоу арабських коней, верблюжі перегони, кулінарні поєдинки та спектаклі місцевих та зарубіжних театрів. Також для всіх охочих відкриті ринки, а в магазинах можна придбати стильні речі з колекцій модельєрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що глядачі з усього світу зможуть спостерігати фантастичне шоу у прямому ефірі в Дубаї новорічної ночі на хмарочосі Бурдж-Халіфа.

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