Одни из самых известных в мире часов в мире снова зазвучат в новогоднюю ночь. В последний раз Биг-Бен звучал 21 августа 2017 года, после чего его закрыли на реставрацию, пишет CNN Travel.

Компания Cumbria Clock Company во время реставрации очистила циферблат часов, механизм курантов и тысячу деталей в течение последних четырех лет.

"Держать в руках каждую гайку и болт - огромная честь", — сказал в своем заявлении Ян Вестворт, один из членов парламентской команды механиков часов.

"Это будет эмоционально, когда все закончится — грустно, что проект завершен, но какое счастье, что мы получили его обратно, и все снова работает", — добавил он.

Чем известен Биг-Бен в Лондоне

Название Биг-Бен в настоящее время относится ко всей башне с часами, на самом деле это название самого большого колокола внутри башни, который используется для отбивания часов.

Биг-Бен, который находится в башне Елизаветы в лондонском здании парламента, показывает время в столице Британии с 1859 года. Это самый крупный проект ремонта в истории, стоимостью 107 миллионов долларов.

Ранее в этом году члены команды, работавшей над ремонтом Биг-Бена, обнаружили обширные повреждения времен Второй мировой войны, полученные в результате бомбардировок нацистской Германии. Повреждения, которые были обнаружены только после того, как мастера смогли полностью разобрать часы. Это увеличило время и стоимость ремонта и заставило некоторых британских политиков жаловаться на стоимость.

Фото: После четырех лет молчания. В Лондоне в новогоднюю ночь зазвучит Биг-Бен (unsplash.com/tomc-chen)

Несмотря на задержки, команде, работающей над Биг-Беном, все же удалось завершить ремонт в 2021 году.

Когда часы зазвучат снова: время и дата

29 и 30 декабря 2021 года было проведено несколько репетиций празднований Нового года.

Вечером, 31 декабря, будет гореть только восточный циферблат часов – тот, который обращен к Темзе. Так, один из самых любимых достопримечательностей Лондона вернулись на свое законное место.

Сегодня, в канун Нового года, часы прозвучат в полдень, в 16:00, в 21:00, в 22:00, в 22:00, в 23:00 и, конечно, в полночь по британскому времени.

Напомним, ранее ми писали, в новогоднюю ночь популярная у туристов страна установит три мировых рекорда.