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Чорнобильську зону закривають для туристів: названа причина

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П'ятниця 18 лютого 2022 17:03
Чорнобильську зону закривають для туристів: названа причина Фото: Чорнобиль закривають  для туристів (unsplash.com/mads-eneqvist)
Автор: Євгенія Тугушева

Останнім часом зону відчуження відвідало багато українців та іноземних гостей

Чорнобильську зону відчуження закривають для туристичних відвідувань від 19 лютого 2022 року на невизначений строк.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці у Facebook голови Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко.

"З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", – написав Ярослав Ємельяненко.

Також Ємельяненко підкреслив, що останнім часом, останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів.

Чорнобильську зону закривають для туристів: названа причина

Фото: Чорнобильську зону відчуження закривають для туристичних відвідувань від 19 лютого 2022 року на невизначений строк (unsplash.com/mads-eneqvist)

"Останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів, в тому числі тих, що перебувають на території України з особистих причин або у зв’язку з роботою, та журналістів. Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони", – йдеться у повідомленні.

Ярослав Ємельяненко додав, що з розумінням ставиться до рішення тимчасово заборонити відвідування зони туристами.

"Ми поважаємо рішення влади, що піклується про забезпечення безпеки країни. І сподіваємося, що найближчим часом Чорнобильська зона буде відкрита для представників міжнародної спільноти, українців та ЗМІ, що відчувають себе спокійно під захистом ЗСУ на території нашої держави", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Держтуризмі заявили, що новий сезон відпочинку в Україні не скасовується.

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