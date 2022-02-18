Чернобыльскую зону закрывают для туристов: названа причина

В последнее время зону отчуждения посетило много украинцев и иностранных гостей

Чернобыльскую зону отчуждения закрывают для туристических посещений от 19 февраля 2022 на неопределенный срок.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице в Facebook главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.

"С 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины". Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", – написал Ярослав Емельяненко.

Также Емельяненко подчеркнул, что в последнее время, в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов.

Фото: Чернобыльскую зону отчуждения закрывают для туристических посещений от 19 февраля 2022 года на неопределенный срок (unsplash.com/mads-eneqvist)

"В последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе находящихся на территории Украины по личным причинам или в связи с работой и журналистов. Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону", – говорится в сообщении.

Ярослав Емельяненко добавил, что с пониманием относится к решению временно запретить посещение зоны туристами.

"Мы уважаем решение властей, заботящихся об обеспечении безопасности страны. И надеемся, что в ближайшее время Чернобыльская зона будет открыта для представителей международного сообщества, украинцев и СМИ, которые чувствуют себя спокойно под защитой ВСУ на территории нашего государства", – отметил он.

Напомним, ранее в Гостуризме заявили, что новый сезон отдыха в Украине не отменяется.