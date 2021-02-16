Чи бувають тури в Домінікану бюджетними: перевіряємо ціни на путіівки

Відпочинок у Домінікані залишається популярним серед українських туристів протягом усієї зими. Напрямок вибирають за якість сервісу, особливості місцевих пляжів та атмосферу екзотики.

До того ж, правила в'їзду в Домінікану - прості: ПЛР-тести перед відпусткою здавати не потрібно. Нема потреби й проходити самоізоляцію. Туристам перед в'їздом у країну треба тільки заповнити електронну міграційну карту.

З іншого боку, відпочинок у Домінікані вважається суто преміальним. Мовляв, бюджетних пропозицій путівок на місцеві курорти практично не знайти. Чи так це насправді та скільки коштує відпочинок у Домінікані в другій половині лютого та на початку березня - в матеріалі.

Домінікана - це "карибська Туреччина"

Домініканська республіка - відома курортна країна карибського басейну. Знаходиться на схід від Гаїті та на схід від Куби і Ямайки. Курорти Домінікани славляться пісочними пляжами, хорошим сервісом і яскравими розвагами.

"Причин популярності напряму - кілька: прямий чартер без пересадок, звичний нашим туристам формат "все включено", нема потреби здавати ПЛР-тести перед вильотом, і доступна ціна як для екзотики", - уточнює РБК-Україна Алла Глива, керівник турагентства "TURBAR".

Нерідко любителі пляжних відпусток взимку порівнюють відпочинок в Домінікані з відпочинком на Занзібарі. Але експерти ринку говорять, що це не зовсім коректне порівняння.

Фото: Інтер'єри ресторану одного з п'ятизіркових готелів Пунта Кани (скріншот з сайту booking.com)

Домінікана – це свого роду "карибська Туреччина" за системою "все включено", тому вибирають країну насамперед для респектабельного пляжного відпочинку, каже в коментарі РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко.

"За запитами в пошуковій системі Google Домініканою українці цікавляться у 2,5 раза частіше, ніж турами на Занзібар. І чартери теж набираються туди краще", - говорить експерт.

Популярність турів в Домінікану пов'язана насамперед з якістю пляжного відпочинку. Море на курортах країни - краще: відливи слабкіші, водоростей менше. А ось в Танзанії під час відливу на багатьох курортах потрібно довго йти, щоб дістатися до глибини й поплавати, пояснює Павло Головненко.

Втім, фахівці додають, що бюджетним відпочинок буває не надто часто. Насамперед ціна пояснюється тривалістю перельоту - близько 12,5 годин. Для порівняння, з Києва до курорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті летіти 3,5 години.

Також багато чого залежить від опцій, які вибирає клієнт, від дат вильоту в Домінікану, від обраного типу харчування, формату відпочинку і близькості готелю до пляжу.

Фото: Домінікана – свого роду "карибська Туреччина" за системою "все включено", кажуть в українських турфірмах (скріншот з сайту booking.com)

Скільки коштує відпочинок в Домінікані в лютому та березні

У розмові з РБК-Україна представники туроператорів кажуть, що ціни на відпочинок в Домінікані навряд чи будуть істотно знижуватися найближчим часом ще й з тієї причини, що це напрям користується досить високим попитом.

Які ціни на тури в Домінікани з Києва на найближчі тижні? Ми вивчили актуальні пропозиції від відомих українських туроператорів.

У туроператора "Tez Tour" путівка у форматі "все включено" в чотиризірковому готелі курортного міста Ла Романа з вильотом з Києва 24 лютого на 7 ночей коштує 112 757 гривень на двох. Путівка на ці ж дати й відпочинком у форматі "все включено" в одному з готелів Пунта Кани пропонується за ціною 120 830 гривень за двох на 7 ночей.

У туристичної компанії "Anex Tour" можна знайти путівки в різні локації Домінікани. Наприклад, тур в одну з п'ятизіркових готелів Пунта Кани з вильотом 8 березня на двох коштує 84 899 гривень.

Водночас путівка у форматі "все включено" в п'ятизірковий готель у районі Хуан Доліо на 6 ночей з вильотом 6 березня пропонується за ціною 88 609 гривень на дві персони.

Фото: Район готелів у Пунта Кані, Домінікана (скріншот з сайту booking.com)

Туроператор "Coral Travel" пропонує тури в Домінікану тривалістю від 8 ночей. Так, тур з харчуванням у форматі "все включено" у п'ятизірковому готелі Пунта Кани коштує 153 692 гривні на двох з перельотом. Путівку на ці ж дати у чотиризірковому готелі Пунта Кани у форматі "все включено" можна замовити за 159 810 гривень на двох.

До слова, один з українських банків навіть пропонує розстрочку на тури в Домінікану з Києва.

Також ми переглянули кілька пропозицій "гарячих" турів на курорти країни. В середньому ціна коливається в межах 1000-1400 доларів на 7-10 ночей з вильотом сьогодні-завтра. Як бачимо, хоча у туроператорів можна знайти чимало вихідних пропозицій, відпочити в Домінікані дуже дешево навряд чи вийде.

Раніше ми писали, чи буває бюджетним відпочинок на Мальдівах.

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