Бывают ли туры в Доминикану бюджетными: проверяем цены на путевки

Отдых в Доминикане остается популярным среди украинских туристов на протяжении всей зимы. Направление выбирают за качество сервиса, особенности местных пляжей и атмосферу экзотики.

К тому же, правила въезда в Доминикану - простые: ПЦР-тесты перед отпуском сдавать не нужно. Нет необходимости и в прохождении самоизоляции. Туристам перед въездом в страну надо только заполнить электронную миграционную карту.

С другой стороны, отдых в Доминикане считается сугубо премиальным. Мол, бюджетных предложений путевок на местные курорты практически не найти. Так ли это на самом деле и сколько стоит отдых в Доминикане во второй половине февраля и в начале марта - в материале.

Доминикана - это "карибская Турция"

Доминиканская республика - известная курортная страна карибского бассейна. Находится на восток от Гаити и к югу от Кубы и Ямайки. Курорты Доминиканы славятся песочными пляжами, хорошим сервисом и яркими развлечениями.

"Причин популярности направления - несколько: прямой чартер без пересадок, привычный нашим туристам формат "все включено", нет необходимости сдавать ПЦР-тесты перед вылетом, и доступная цена как для экзотики", - уточняет РБК-Украина Алла Глыва, руководитель турагентства "TURBAR".

Нередко любители пляжных отпусков зимой сравнивают отдых в Доминикане с отдыхом на Занзибаре. Но эксперты рынка говорят, что это не совсем корректное сравнение.

Фото: Интерьеры ресторана одного из пятизвездочных отелей Пунта Каны (скриншот с сайта booking.com)

Доминикана – это своего рода "карибская Турция" по системе "все включено", поэтому выбирают страну прежде всего для респектабельного пляжного отдыха, говорит в комментарии РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко.

"По запросам в поисковой системе Google Доминиканой украинцы интересуются в 2,5 раза чаще, чем турами в Занзибар. И чартеры тоже набираются туда лучше", - говорит эксперт.

Популярность туров в Доминикану связана, прежде всего, с качеством пляжного отдыха. Море на курортах страны - лучше: отливы слабее, водорослей меньше. А вот в Танзании во время отлива на многих курортах нужно долго идти, чтобы добраться до глубины и поплавать, поясняет Павел Головненко.

Впрочем, эксперты добавляют, что бюджетным отдых бывает не слишком часто. Прежде всего цена объясняется длительностью перелета - около 12,5 часов. Для сравнения, из Киева к курорту Шарм-ель-Шейх в Египте лететь 3,5 часа.

Также многое зависит от опций, которые выбирает клиент, от дат вылета в Доминикану, от выбранного типа питания, формата отдыха и близости отеля к пляжу.

Фото: Доминикана – своего рода "карибская Турция" по системе "все включено", говорят в украинских турфирмах (скриншот с сайта booking.com)

Сколько стоит отдых в Доминикане в феврале и марте

В разговоре с РБК-Украина представители туроператоров говорят, что цены на отдых в Доминикане вряд ли будут существенно снижаться в ближайшее время еще и по той причине, что это направление пользуется достаточно хорошим спросом.

Какие цены на туры в Доминикану из Киева на ближайшие недели? Мы изучили актуальные предложения от известных украинских туроператоров.

У туроператора "Tez Tour" путевка в формате "все включено" в четырехзвездочном отеле курортного города Ла Романа с вылетом из Киева 24 февраля на 7 ночей стоит 112 757 гривен на двоих. Путевка на эти же даты и отдыхом в формате "все включено" в одном из отелей Пунта Каны предлагается по цене 120 830 гривен за двоих на 7 ночей.

У туристической компании "Anex Tour" можно найти путевки в разные локации Доминиканы. К примеру, тур в одну из пятизвездочных гостиниц Пунта Каны с вылетом 8 марта на двоих стоит 84 899 гривен.

В то же время путевка в формате "все включено" в пятизвездочный отель в районе Хуан Долио на 6 ночей с вылетом 6 марта предлагается по цене 88 609 гривен на две персоны.

Фото: Район отелей в Пунта Кане, Доминикана (скриншот с сайта booking.com)

Туроператор "Coral Travel" предлагает туры в Доминикану длительностью от 8 ночей. Так, тур с питанием в формате "все включено" в пятизвездочной гостинице Пунта Каны стоит 153 692 гривны на двоих с перелетом. Путевку на эти же даты в четырехзвездочной гостинице Пунта Каны в формате "все включено" можно заказать за 159 810 гривен на двоих.

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К слову, один из украинских банков даже предлагает рассрочку на туры в Доминикану из Киева.

Также мы просмотрели несколько предложений "горящих" туров на курорты страны. В среднем цена колеблется в пределах 1000-1400 долларов на 7-10 ночей с вылетом сегодня-завтра. Как видим, хотя у туроператоров можно найти немало выходных предложений, отдохнуть в Доминикане очень дешево вряд ли получится.

Ранее мы писали, бывает ли бюджетным отдых на Мальдивах.

Также ранее были названы популярные страны для отдыха украинцев летом 2021 года.