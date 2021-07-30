Від 100 гривень на добу: відпочинок в курортній Кирилівці в серпні приваблює низькими цінами

До прозорого моря і золотистих пісків приїжджають з різних регіонів України

Кирилівка - один з найпопулярніших курортів на Азовському морі в Запорізькій області. До селища відносяться дві коси - Федотова з островом Бірючим і Пересип. Так що туристи можуть зупинитися як в самому селищі, так і на ділянках, що омиваються морем і лиманом.

Цього року курорт постраждав від навали медуз і морських бліх. Кілька тижнів відпочивальники не могли купатися в морі через пекучі речовини, які медузи виділяли в воду. До кінця липня проблема зникла - після штормів море очистилося і стало прозорим, морських тварин у воді майже не знаходять.

Відпочинок в Кирилівці приваблює зручними пляжами з золотистим піском як для дорослих, так і для дітей. Для купання там досить зручний захід, при цьому і для дорослих досить глибини.

У Кирилівці досить розвинена інфраструктура - є хороші готелі, санаторії, аквапарк і дельфінарій, супермаркет, кафе, пошта й автостанція.

При цьому в останній місяць літа провести відпустку в Кирилівці можна за цілком доступними цінами. Ми вивчили найдешевші варіанти відпочинку на курорті.

Скільки коштує відпочинок у готелях

Відпочинок в Кирилівці - не найбюджетніший на Азовському морі. Більш доступне розміщення можна знайти на косі Пересип.

Фото: Пляж у Кирилівці (booking.com)

Наприклад, в гостьових будиночках "Amore mio" тиждень удвох можна провести за ціною від 2520 гривень (360 гривень на добу). За цю суму можна пожити в економ-кімнаті з двома ліжками або одним двоспальним, з вентилятором і мікрохвильовою піччю. Також - безкоштовний wifi і невеликий відкритий басейн. Кухня, душ і туалет – спільні на території. У кімнатах "люкс" за 4100 гривень на тиждень є свій санвузол.

Трохи дорожче буде розміщення в гостьових будинках і пансіонатах в самому селищі – 3300-3500 гривень на тиждень - із загальним санвузлом і кухнею, столиками для обіду на вулиці.

У готелях з власним пляжем на першій лінії тиждень на двох обійдеться в середньому від 6000 гривень. Наприклад, в готелі "Гранд Вікторія" стандартний номер з двоспальним ліжком, кондиціонером і санвузлом обійдеться у 6860 гривень.

Відпочинок у "Willa Pena" з такими самими умовами розміщеннями і відритим басейном на території обійдеться гостям від 6300 гривень на тиждень.

Фото: У Кирилівці вистачає готелів з басейнами на території (booking.com)

Відпочинок в приватному секторі: від 100 гривень з людини

Як і на більшості інших курортів України, в Кирилівці є великий вибір кімнат в приватному секторі. Найбюджетніші номери по 100-120 гривень з людини зазвичай пропонують спальне місце і вентилятор. Фотографії деяких варіантів номерів нагадують скоріше комори. При такому розміщенні душ, туалет, загальна кухня знаходяться на території. Розраховувати на ортопедичні матраци не доводиться.

При цьому у тих самих господарів дорожчі кімнати можуть бути обладнані більш новими і комфортними меблями, холодильником.

Наприклад, за 150 гривень з людини (2100 гривень на тиждень за двох) можна пожити в домоволодінні за 8 хвилин від моря. При цьому в номерах буде холодильник, телевізор і в деяких – кондиціонер.

Фото: Варіант бюджетного розміщення в Кирилівці (doba.ua)

"Наш затишний гостьовий двір знаходитися в 8 хвилинах від моря, у нас є продуктовий магазин зі свіжими продуктами, автостоянка, 2 альтанки, 2 душа з гарячою водою, 2 літніх душа, туалети у дворі, інтернет, загальна кухня з усім необхідним", - описують пропозицію на сайті doba.ua.

Трохи ближче до моря і трохи дорожче можна провести відпустку в гостьовому дворі в центрі Кирилівки – за 250 гривень з людини. У 100 метрах від будинку - міні-маркет, їдальня, аптека, медпункт, послуги манікюру.

"У будиночках "стандарт", 250 гривень з людини, надаються зручні ліжка, кондиціонер, телевізор, тумбочки, комод, шафа, ванна кімната, санвузол, окрема кухня, посуд, є номер з балконом", - перераховують зручності господарі.

До слова, в групі в Facebook "Улюблена Кирилівка" в на серпень найчастіше пропонують комфортні номери з санвузлом, кондиціонером, холодильником і міні-кухнею за ціною 700 гривень на добу за двох.

Зазначимо, раніше відпочинок в Коблево на Чорному морі перевищив в ціні путівки до Туреччини.

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