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Спека, град і шквали: на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погода

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Четвер 05 серпня 2021 13:15
Спека, град і шквали: на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погода Фото: Погода на Чорному морі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Вода в морі прогрілася майже до 28 градусів

В Україну прийшов циклон, який пронесеться територією країни і не тільки освіжить повітря в містах, а й може істотно зіпсувати плани відпочивальникам на природі. Найближчими днями на морських курортах України туристам буде вкрай складно засмагати та купатися у хвилях.

На вихідних дощі з грозами, шквальним вітром і навіть градом "накриють" південні регіони. Опади прогнозують на курортах Чорного та Азовського морів.

Де пройдуть зливи й на яких курортах буде не до відпочинку на пляжах - в матеріалі.

Чорне море: шквали і град

В Одеській та Миколаївській областях 5-6 серпня очікуються грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, попереджає Український гідрометцентр.

Наприклад, на морських курортах Одеської області (Затока, Грибівка, Чорноморськ) 7 серпня температура повітря прогріється до 30 градусів, в наступні дні – до 33. Буде сонячна погода зі слабким вітром – 5-10 м/с, але вдень пронесуться зливи з грозами.

Спека, град і шквали: на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погодаФото: Пляж після дощу в Затоці (unsplash.com/sergey sheremet)

У Миколаївській області (Коблеве, Очаків, Кінбурнська коса) дощі з грозами почнуться в п'ятницю, 6 серпня, і будуть йти з проясненнями всі вихідні. Температура повітря вдень - 30-33 градуси, вітер слабкий.

До слова, температура води в Чорному морі в ці дні - 26 градусів.

Азовське море: вихідні з грозами

На курортах Запорізької області в найближчі два дні буде сонячна і ясна погода. Вдень триматиметься спека - 33-35 градусів, з невеликою свіжістю вночі – від 17 до 22 градусів. Це означає, що відпочивальники в Кирилівці, Бердянську та Приморському встигнуть засмагнути й накупатися.

Спека, град і шквали: на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погодаФото: Перед грозою в Бердянську (unsplash.com/valerii zorin)

Вже з суботи, за інформацією місцевих метеорологів, небо затягнуть хмари. З 7 до 9 серпня в Запорізькій області очікують грози, місцями шквальний вітер до 20 м/с. Вночі трохи потеплішає, вдень температура триматиметься на рівні 28-33 градусів.

Така погода зіпсує пляжний відпочинок як мінімум на три дні. Але завдяки штормам море знову може очиститися від медуз, які в останній тиждень повернулися на пляжі Кирилівки та інших курортів на Азовському морі.

Погода на Арабатській Стрілці (біля Генічеська в Херсонській області) на вихідних також буде грозовою – всі вихідні очікуються сильні опади й спека 30-33 градуси. У понеділок, 9 серпня, синоптики обіцяють ясну і сонячну погоду.

Спека, град і шквали: на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погодаФото: Шторм на Азовському морі (unsplash.com/igor karimov)

Попри дощі, вода в морі залишається комфортною для купання. Наприклад, станом на 5 серпня, температура в морі біля Бердянська прогрілася до 27,5 градусів.

Нагадаємо, ми писали про кращі локації Херсонської області, які варто побачити по дорозі до моря.

Також ми розповідали, чим приваблює Арабатська Стрілка, крім моря.

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