Бюджетний Буковель: відпочинок на карпатському курорті суттєво подешевшав у лютому

Відпочинок на гірськолижному курорті Буковель не втрачає популярності серед українців, попри закінчення зимових канікул та локдауну. На найближчі два тижні 80 відсотків житла на курорті вже заброньовано, хоча сезонні знижки вже з'явилися.

Хоча "високий сезон" вже позаду, в цьому році через закриті кордони курорти в Карпатах не страждають від браку туристів. Сезон катання на лижах триває завдяки сніжній погоді, а готелі формують динамічну вартість проживання.

Ми перевірили, на які ціни варто розраховувати туристам, які вирішать відпочити на курорті в найближчі вихідні – 6-7 лютого.

Подаємо ціни за добове проживання у готелях на двох осіб згідно з даними системи бронювання житла booking.com.

Готелі поруч із підйомниками

Апарт-готель HVOYA 3* має прямий доступ до лижних схилів гірськолижного підйомника Буковель 7. Гостям пропонують оселитися в апартаментах з власним балконом. Зі зручностей - зона вітальні, ванна або душ, звукоізоляція. На розміщення в цьому готелі в лютому пропонують знижки.

Апартаменти "делюкс" коштують 4792 гривень (замість 5635 гривень) за ніч зі сніданком.

Фото: Готель на схилі в Буковелі (booking.com)

Готель Amstelski 4* в Буковелі розташований в 100 м від підйомника №2 і в 200 м від підйомника №5. Витяг №7 знаходиться в 200 м. До послуг гостей приміщення для зберігання лиж та ліфт. Також доставка їжі і напоїв в номер.

Двомісний номер з 1 ліжком в номері зі звукоізоляцією, ванною і кондиціонером коштує 3150 гривень за ніч.

Спа-готель Chevalier 4* з краєвидом на гори розташований в 100 метрах від гірськолижного підйомника Витяг №5. Гірськолижні витяги: Витяг 2 і Витяг R2 знаходяться в 200 метрах від готелю. Гості можуть безкоштовно відвідувати оздоровчий спа-центр. При бажанні можна влаштувати пікнік на свіжому повітрі - надаються прилади для барбекю.

Двомісний номер "делюкс" з балконом і доступом до спа-центр коштує 4900 гривень за ніч зі сніданком.

Radisson Blu Bukovel 5* розташований поруч з гірськолижним витягом №7. До послуг гостей спа-центр, критий басейн, сауна і тренажерний зал. У номерах є ванні кімнати і балкони з видом на гори.

Двомісний номер "преміум" з балконом, ванною і звукоізоляцією коштує 9134 гривень зі сніданком.

Фото: Деякі готелі в Буковелі розміщені прямо біля підйомників (booking.com)

Де зупинитися дешевше

У Буковелі є й прийнятні за ціною варіанти житла, де можна розміститися в комфортних умовах. Заощадити під час відпочинку в горах можна, відшукавши житло в менш туристичних і не таких "розкручених" місцях, розповіла РБК-Україна заступник керуючого одного з готелів в Карпатах Світлана Зінченко.

"Якщо для вас принципово поїхати саме в Буковель, можна оселитися в сусідніх з ним населених пунктах. У пік сезону проблем з трансфером не буде", - підказала вихід фахівець.

Втім, на відстані 1 км від підйомників можна знайти недороге житло і в Буковелі. За даними booking.com вартість проживання на 6-7 лютого починається від 680 гривень за ніч.

Наприклад, готель "Вілла "Мілена" 3* знаходиться за 2 км від гірськолижного курорту Буковель і в 30 м від річки Прут. Всі номери обладнані балконом, деякі також ванною кімнатою. На території готелю взяти напрокат лижне спорядження, приладдя для барбекю. У готелі є сауна, басейн і обідня зона, де готують українські страви.

Номер напівлюкс з великим ліжком коштує 1259 гривень за ніч. Сніданок можна замовити окремо за 80 грн.

Фото: Відпочинок на курорті цінують за панорамні краєвиди (booking.com)

У готелі Gold Palace пропонують номери з ванною та краєвидом на гори. Зараз в готелі діють знижки: стандартний двомісний номер з одним ліжком або двома окремими ліжками можна забронювати за 1 904 гривень замість 2382 гривень. У цю ціну включений сніданок.

Готель Charda з рестораном української кухні та пунктом прокату лижного спорядження розташований в центрі селища Поляниця, за два кілометри від Буковелю.

Двомісний номер економ-класу з двома окремими ліжками та спільною ванною коштує 600 гривень за ніч. Стандартний номер – 800-1000 гривень, а номер формату "напівлюкс" - за 1300 гривень на добу.

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