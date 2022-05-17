Без бутиків та екскурсій. Російські туристи влітку не зможуть потрапити до Європи

Російські туристи роками були в лідерах по відвідуванню країн Європи. На вулицях міст практично будь-якої країни Євросоюзу можна було почути російську мову, а в місцевих бутиках росіяни скуповували сувеніри та предмети розкоші.

Однак через вторгнення Росії в Україну ситуація кардинально змінилася. Тепер росіяни практично відсутні в Європі як туристи. Дані показують, що цього літа ситуація для громадян країни-окупанта ще більше погіршиться, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

21,3 млрд євро росіяни витратили за кордоном за рік

Зовсім небагато російських туристів приїдуть до країн ЄС цього літа, оскільки санкції через війну в Україні залишаються в силі та продовжують накопичуватися. Про це свідчать нові дані GlobalData.

За даними компанії, в 2021 році Росія займала п'яте місце серед країн світу з найбільшою кількістю міжнародних вильотів. Всього з країни на рейсах вилітало в цілому 13,7 мільйона чоловік.

Майже 20% всіх виїзних і внутрішніх поїздок в Росії були зареєстровані саме влітку. У компанії стверджують, що це свідчить про великий інтерес російських туристів до поїздок на пляжі та екскурсії.

Фото: У Європі росіяни залишали великі кошти (unsplash.com)

Туристи з Росії в 2021 році витратили за кордоном в цілому 21,3 млрд євро. Це забезпечило країні місце в десятці провідних світових вихідних ринків за сукупними витратами на виїзний туризм, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"Початок літа зазвичай знаменується напливом російських туристів в теплі європейські сонячні і пляжні країни. Однак цього року це не буде свідноситися до багатьох країн, які зазвичай приймають російських туристів щороку. І це не піде на користь під час відновлення після COVID-19", - говорить Ральф Холлістер, аналітик з подорожей і туризму компанії GlobalData.

Найбільше туристів з РФ їздило в Італію і на Кіпр. Тепер туди дістатися вкрай складно. Небо ЄС для цивільної авіації РФ закрито, а деякі країни навіть відмовляються видавати росіянам візи. Також ближче до літа з'являється все більше готелів в Європі, де відкрито заявляють, що не хочуть приймати росіян.

Швейцарські бутіки без клієнтів з РФ

Швейцарія - одна з небагатьох країн еврпейского континенту, яка залишається досить лояльною до росіян. Країна не входить в ЄС і відрізняється щодо росіян "своєю думкою".

"Однак зовсім не можна сказати, що тут дуже люблять росіян. Просто Швейцарія завжди була країною, скажімо так, з власною позицією. Тут не блокували російські канали і сайти. Навіть найодіозніше медіа Russia Today тут вільно дивляться. В основі цього - гроші, які росіяни тут залишають", - говорить РБК-Україна Марія Шнайдер з місцевого туристичного агентства.

За її словами, росіяни роками залишали в країні багато грошей. Особливою популярністю у них користувалися елітні магазини.

"До того як Євросоюз закрив небо для цивільних літаків з РФ, туристи з Росії буквально атакували місцеві бутіки преміум-сегмента. Тепер однозначно їх тут одиниці. В основному ті, хто жив тут раніше", — зазначає вона.

Повне зникнення туристів з РФ в Європі

Згідно з опитуванням споживачів GlobalData за третій квартал 2021 року, 61% російських респондентів вважають за краще пляжні поїздки на море. Росіяни особливо сумують за популярними прибережними районами Кіпру, такими як Лімассол.

Фото: Італійські та інші курорти Європи цього року залишаться без російських туристів (unsplash.com)

Раніше рейтингове агентство DBRS Morningstar повідомило, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Кіпру, найімовірніше, втратить від 1,5 до 2% через санкції щодо росіян. Громадяни РФ не зможуть відвідати Кіпр цього літа. Хоча раніше на тому ж Кіпрі туристи з Росії входили в десятку ринків по в'їзду в країну у 2021 році.

"Хоча були згадані тільки Італія і Кіпр, майже повне зникнення російських туристів в ЄС цього літа вплине на туристичний попит в Європі", — зазначив Холлістер.

Багато країн все ж приймуть росіян

Ряд країн все ж відкрито декларують, що чекають туристів з РФ. Серед них помічені Марокко, ОАЕ, Туреччина, Єгипет, Чорногорія та інші.

Очікувати від Туреччини, щоб вона "закрилася" від росіян - примарна надія, яка не буде реалізована, говорив раніше у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Емоційно у мене це теж викликає обурення. Але я розумію, що з прагматичної точки зору турки намагаються бути рівновіддаленими. Колись ще до всіх цих подій я довго говорив з одним громадянином Туреччини з приводу того, як вони ставляться до війни. Він мені пояснив, що в їхньому світосприйняття торгівля можлива навіть з ворогом під час війни. На жаль, для них нормально", - розповідає він.

Нагадаємо, війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому туристів з Росії.