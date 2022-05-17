Без бутиків та екскурсій. Російські туристи влітку не зможуть потрапити до Європи

До вторгнення окупантів в Україну росіяни витрачали мільярди євро за кордоном
Російські туристи роками були в лідерах по відвідуванню країн Європи. На вулицях міст практично будь-якої країни Євросоюзу можна було почути російську мову, а в місцевих бутиках росіяни скуповували сувеніри та предмети розкоші.
Однак через вторгнення Росії в Україну ситуація кардинально змінилася. Тепер росіяни практично відсутні в Європі як туристи. Дані показують, що цього літа ситуація для громадян країни-окупанта ще більше погіршиться, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.
Зовсім небагато російських туристів приїдуть до країн ЄС цього літа, оскільки санкції через війну в Україні залишаються в силі та продовжують накопичуватися. Про це свідчать нові дані GlobalData.
За даними компанії, в 2021 році Росія займала п'яте місце серед країн світу з найбільшою кількістю міжнародних вильотів. Всього з країни на рейсах вилітало в цілому 13,7 мільйона чоловік.
Майже 20% всіх виїзних і внутрішніх поїздок в Росії були зареєстровані саме влітку. У компанії стверджують, що це свідчить про великий інтерес російських туристів до поїздок на пляжі та екскурсії.
Туристи з Росії в 2021 році витратили за кордоном в цілому 21,3 млрд євро. Це забезпечило країні місце в десятці провідних світових вихідних ринків за сукупними витратами на виїзний туризм, повідомляє SchengenVisaInfo.com.
"Початок літа зазвичай знаменується напливом російських туристів в теплі європейські сонячні і пляжні країни. Однак цього року це не буде свідноситися до багатьох країн, які зазвичай приймають російських туристів щороку. І це не піде на користь під час відновлення після COVID-19", - говорить Ральф Холлістер, аналітик з подорожей і туризму компанії GlobalData.
Найбільше туристів з РФ їздило в Італію і на Кіпр. Тепер туди дістатися вкрай складно. Небо ЄС для цивільної авіації РФ закрито, а деякі країни навіть відмовляються видавати росіянам візи. Також ближче до літа з'являється все більше готелів в Європі, де відкрито заявляють, що не хочуть приймати росіян.
Швейцарія - одна з небагатьох країн еврпейского континенту, яка залишається досить лояльною до росіян. Країна не входить в ЄС і відрізняється щодо росіян "своєю думкою".
"Однак зовсім не можна сказати, що тут дуже люблять росіян. Просто Швейцарія завжди була країною, скажімо так, з власною позицією. Тут не блокували російські канали і сайти. Навіть найодіозніше медіа Russia Today тут вільно дивляться. В основі цього - гроші, які росіяни тут залишають", - говорить РБК-Україна Марія Шнайдер з місцевого туристичного агентства.
За її словами, росіяни роками залишали в країні багато грошей. Особливою популярністю у них користувалися елітні магазини.
"До того як Євросоюз закрив небо для цивільних літаків з РФ, туристи з Росії буквально атакували місцеві бутіки преміум-сегмента. Тепер однозначно їх тут одиниці. В основному ті, хто жив тут раніше", — зазначає вона.
Згідно з опитуванням споживачів GlobalData за третій квартал 2021 року, 61% російських респондентів вважають за краще пляжні поїздки на море. Росіяни особливо сумують за популярними прибережними районами Кіпру, такими як Лімассол.
Раніше рейтингове агентство DBRS Morningstar повідомило, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Кіпру, найімовірніше, втратить від 1,5 до 2% через санкції щодо росіян. Громадяни РФ не зможуть відвідати Кіпр цього літа. Хоча раніше на тому ж Кіпрі туристи з Росії входили в десятку ринків по в'їзду в країну у 2021 році.
"Хоча були згадані тільки Італія і Кіпр, майже повне зникнення російських туристів в ЄС цього літа вплине на туристичний попит в Європі", — зазначив Холлістер.
Ряд країн все ж відкрито декларують, що чекають туристів з РФ. Серед них помічені Марокко, ОАЕ, Туреччина, Єгипет, Чорногорія та інші.
Очікувати від Туреччини, щоб вона "закрилася" від росіян - примарна надія, яка не буде реалізована, говорив раніше у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.
"Емоційно у мене це теж викликає обурення. Але я розумію, що з прагматичної точки зору турки намагаються бути рівновіддаленими. Колись ще до всіх цих подій я довго говорив з одним громадянином Туреччини з приводу того, як вони ставляться до війни. Він мені пояснив, що в їхньому світосприйняття торгівля можлива навіть з ворогом під час війни. На жаль, для них нормально", - розповідає він.
Нагадаємо, війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому туристів з Росії.