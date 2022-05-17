Без бутиков и экскурсий. Российские туристы летом не смогут попасть в Европу

До вторжения оккупантов в Украину россияне тратили миллиарды евро за рубежом
Российские туристы годами были в лидерах по посещению стран Европы. На улицах городов практически любой страны Евросоюза можно было услышать русскую речь, а в местных бутиках россияне скупали сувениры и предметы роскоши.
Однако из-за вторжения России в Украину ситуация кардинально изменилась. Теперь россияне практически отсутствуют в Европе как туристы. Данные показывают, что этим летом ситуация для граждан страны-оккупанта еще больше ухудшится, сообщает TRAVEL РБК-Украина.
Совсем немного российских туристы приедут в страны ЕС этим летом, поскольку санкции из-за войны в Украине остаются в силе и продолжают накапливаться. Об этом свидетельствуют новые данные GlobalData.
По данным компании, в 2021 году Россия занимала пятое место среди стран мира с наибольшим количеством международных вылетов. Всего из страны на рейсах вылетало в общей сложности 13,7 миллиона человек.
Почти 20% всех выездных и внутренних поездок в России были зарегистрированы именно летом. В компании утверждают, что это свидетельствует о большом интересе российских туристов к поездкам на пляжи и экскурсии.
Туристы из России в 2021 году потратили за рубежом в общей сложности 21,3 млрд евро. Это обеспечило стране место в десятке ведущих мировых исходных рынков по совокупным расходам на выездной туризм, сообщает SchengenVisaInfo.com.
"Начало лета обычно знаменуется наплывом российских туристов в теплые европейские солнечные и пляжные страны. Однако в этом году это не будет относиться ко многим странам, которые обычно принимают российских туристов каждый год. И это не пойдет на пользу во время восстановления после COVID-19", — говорит Ральф Холлистер, аналитик по путешествиям и туризму компании GlobalData.
Больше всего туристов из РФ ездило в Италию и на Кипр. Теперь туда добраться крайне сложно. Небо ЕС для гражданской авиации РФ закрыто, а некоторые страны даже отказываются выдавать россиянам визы. Также ближе к лету появляется все больше отелей в Европе, где открыто заявляют, что не хотят принимать россиян.
Швейцария - одна из немногих стран еврпейского континента, которая остается довольно лояльной к россиянам. Страна не входит в ЕС и отличается в отношении россиян "своим мнением".
"Однако совсем нельзя сказать, что здесь очень любят россиян. Просто Швейцария всегда была страной, скажем так, с собственной позицией. Здесь не блокировали российские каналы и сайты. Даже самое одиозное медиа Russia Today здесь свободно смотрят. В основе этого — деньги, которые россияне здесь оставляют", — говорит РБК-Украина Мария Шнайдер из местного туристического агентства.
По ее словам, россияне годами оставляли в стране много денег. Особенной популярностью у них пользовались элитные магазины.
"До того как Евросоюз закрыл небо для гражданских самолетов из РФ, туристы из России буквально атаковали местные бутики премиум-сегмента. Теперь однозначно их здесь единицы. В основном те, кто жил здесь раньше", — отмечает она.
Согласно опросу потребителей GlobalData за третий квартал 2021 года, 61% российских респондентов предпочитают пляжные поездки на море. Россияне особенно скучают по популярным прибрежным районам Кипра, таким как Лимассол.
Ранее рейтинговое агентство DBRS Morningstar сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) Кипра, вероятнее всего, потеряет от 1,5 до 2% из-за санкций в отношении россиян. Граждане РФ не смогут посетить Кипр этим летом. Хотя раньше на том же Кипре туристы из России входили в десятку рынков по въезду в страну в 2021 году.
"Хотя были упомянуты только Италия и Кипр, почти полное исчезновение российских туристов в ЕС этим летом повлияет на туристический спрос в Европе", — отметил Холлистер.
Ряд стран все же открыто декларируют, что ждут туристов из РФ. Среди них замечены Марокко, ОАЭ, Турция, Египет, Черногория и другие.
Ожидать от Турции, чтобы она "закрылась" от россиян – призрачная надежда, которая не будет реализована, говорил ранее в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.
"Эмоционально у меня это тоже вызывает возмущение. Но я понимаю, что с прагматической точки зрения турки пытаются быть равноотдаленными. Когда-то еще до всех этих событий я долго говорил с одним гражданином Турции по поводу того, как они относятся к войне. Он мне объяснил, что в их мировосприятии торговля возможна даже с врагом во время войны. К сожалению, для них нормально", — рассказывает он.
Напомним, война в Украине не остановила Египет от приема туристов из России.