Без бустерної дози. В Абу-Дабі вводять нові вимоги до в'їзду: що потрібно знати

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів опублікувала нову інформацію про вимоги для в'їзду до столиці. Спочатку там заявили, що, на відміну від мешканців та громадян, вакцинованим туристам не потрібно надавати докази ревакцинації, щоб перетнути кордон. Про це повідомляють Fairfieldcitizenonline.com та Аljazeera.com.

Водночас у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про те, що туристи все ж таки мають надати доказ ревакцинації, щоб вважатися повністю вакцинованими та підтвердити "зелений статус".

Водночас на оновленому туристичному веб-сайті Абу-Дабі говориться, що нове правило не поширюється на іноземних відвідувачів із двома дозами вакцини.

Всі відвідувачі, чи то жителі, чи туристи, також мають пред'явити негативний ПЛР-тест.

Зазначимо, в ОАЕ – один із найвищих показників вакцинації населення у світі. За даними місцевих органів охорони здоров'я, у країні повністю вакциновано понад 90 відсотків населення.

Фото: В Абу-Дабі через поширення нового штаму "Омікрон" вводять нові вимоги для в'їзду (unsplash.com/kamil-rogalinski)

Підвищене поширення нового варіанту "Омікрон" призвело до рекордної кількості інфікованих людей у всьому світі, і багато країн знову запроваджують заходи для стримування його поширення.

Які правила в'їзду до ОАЕ з України сьогодні

Згідно з актуальними даними на сайті українського МЗС від 31 липня 2021 Україну внесено до країн зеленого списку – карантин після прибуття до емірату Абу-Дабі з України не вимагають.

Від 20 серпня 2021 в Абу-Дабі доступ до багатьох публічних місць в еміраті відкритий лише для вакцинованих осіб. Правило поширюється на моли, магазини, кав’ярні, ресторани, спортзали, музеї, культурні центри, тематичні парки, школи, садочки, університети та інститути. Факт вакцинації перевіряється в еміратському мобільному застосунку "Alhosn".

Від 30 грудня 2021 для в’їзду до Абу-Дабі з Дубаю необхідно демонструвати Green Pass або негативний результат PCR-тесту, отриманий протягом 96 годин до того.

Увага! Для прильоту до Абу-Дабі, а також з метою підтвердження для ОАЕ зробленої в Україні вакцинації – необхідна попередня (до вильоту) реєстрація на сайті.

Перелік вакцин, які визнаються в ОАЕ

Sinopharm vaccine;

Pfizer-BioNTech vaccine;

Sputnik vaccine;

3 Oxford-Astrazeneca vaccine;

Johnson & Johnson vaccine;

Moderna vaccine;

Jamalika (Sputnik V) vaccine.

Для Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою та обов’язково роздрукований Сертифікат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR)- swab test), який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Вказаний Сертифікат повинен бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття в Абу-Дабі та має бути наданий лише акредитованими в Україні медичними закладами.

Після прибуття, в аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.

Крім того, існує вимога щодо наявності страхового поліса міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції за кордоном.

Додаткова інформація щодо чинних в Абу-Дабі ковідних обмежень міститься на сайті.

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