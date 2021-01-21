Всупереч пандемії: маловідома локація в Туреччині привабила тисячі туристів

Фото: Сафранболу, Туреччина (pixabay.com)

Місто Сафранболу приваблює стародавньою османською архітектурою

Древнє історичне місто Сафранболу в Туреччині недалеко від Чорного моря приваблює безліч туристів, попри пандемію. Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Типове османське місто на півночі Туреччини, що зберегло свій історичний архітектурний вигляд, у 2020 році залучило рекордну кількість місцевих та іноземних туристів. І це - попри обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, йдеться у повідомленні.

Рекордна кількість туристів

Число туристів у дев'ять разів перевищило кількість населення самого міста, уточнюють у новині.

"Розташоване в чорноморській провінції Карабюк, місто включене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і яскраво відображає османську епоху. Населення міста становить 50 000 жителів, більшості з яких вдалося зберегти традиційні риси турецького суспільства і культури", - пише видання.

За даними місцевого агентства з культури та туризму, минулого року Сафранболу відвідали понад 480 000 туристів.

Фото: У Сафранболу збереглося більшість будинків періоду Османської імперії (uk.wikipedia.org)

Цікаво, що понад 120 000 туристів воліли зупинятися не у звичайних готелях, а в так званих традиційних будинках, побудованих в період між 18 і 20 століттями, що зазвичай складаються з трьох поверхів і включають до восьми кімнат, повідомляє видання з посиланням на дані туристичного відомства.

Минулого року найбільше іноземних туристів прибуло з Тайваню, Китаю, Південної Кореї та Німеччини. А у 2019 році, до пандемії COVID-19, район відвідали понад 1,2 мільйона туристів.

"Місто-музей просто неба"

Місто Сафранболу названий на честь квітки шафрану, вирощеного в регіоні, який колись був важливим центром історичного Шовкового шляху. Автентичні будинки в Сафранболу побудовані з каменю, а не з дерева, як тоді було заведено.

Фото: Автентична архітектура міста (pixabay.com)

"Сафранболу являє собою музей просто неба з його традиційними готелями, лазнями, особняками, фонтанами, мечетями й мостами", - пише Daily Sabah.

В містечку до наших часів добре збереглася забудова епохи Османської імперії.

Також завдяки добре збереженій архітектурі, місто входить до топ-20 "Максимально збережених стародавніх міст Європи". Поряд з єгипетським Луксором і середньовічною столицею Шрі-Ланки Полоннарува, Сафранболу було визнано "містом-музеєм просто неба".

Відео: Сафранболу, Туреччина: віртуальна екскурсія містом (youtube.com/4K Urban Life)

Під захистом держави перебуває більше тисячі будівель Сафранболу в центрі й на околиці міста. Частину споруд відреставрували та передали управлінню з туризму країни. Для зручності туристів частину будівель переобладнали на готелі, ресторани та магазини.

Кому варто побачити Сафранболу

Відвідати це місто варто тим, хто цікавиться старовинною архітектурою і спадщиною давніх цивілізацій, говорить РБК-Україна турагент Любов Чернега. За її словами, Сафранболу - хороший приклад того, як можна зберегти стару архітектуру, а не руйнувати її.

У путівниках це місто часто називають перлиною Османської Імперії, зазначає фахівець.

"Це цікавий приклад класичної османської архітектури. Прогулянка містом вас точно вразить. З іншого боку, турів в це місто з України не так багато. Зазвичай цю локацію відвідують поряд з іншими під час автобусних поїздок. Але можна і замовити індивідуальні екскурсії, якщо ви вже знаходитесь на відпочинку в Туреччині й готові досліджувати інші регіони країни", - розповідає турагент.

Фото: Завдяки добре збереженій архітектурі, Сафранболу входить до топ 20 "Максимально збережених стародавніх міст Європи" (uk.wikipedia.org)

До автобусних турів також можуть включати відвідання каньйону Токатлі, який знаходиться неподалік. Це гарний природний каньйон зі скляною терасою, де можна зробити яскраві фото.

"Природа тут дуже красива. Гірські вершини, що ховаються за туманом, "прорізані" дивовижно красивими каньйонами з вируючими по їхньому дну річками", - йдеться у повідомленні однієї з українських туристичних компаній.

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