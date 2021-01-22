Старі квартали і парки: в Стамбулі туристів вирішили здивувати незвичайним маршрутом

Фото: Пристань Еміньоню (pixabay.com)

Розпродаж авіаквитків і цікаві новинки турецького мегаполісу

Побувати на екскурсіях в Стамбулі цікаво в будь-яку пору року. Щоб полетіти дешевше, пасажирам авіакомпаній пропонують забронювати квитки заздалегідь. Квитки за ціною від 1 євро можна купити на розпродажі турецького перевізника до 24 січня.

Розпродаж 300 тисяч авіаквитків за тарифом від 1 євро + аеропортові збори почала авіакомпанія Pegasus Airlines. За запропонованою ціною забронювати квитки можна тільки в мобільному додатку авіакомпанії з 20 по 24 січня 2021 року.

Фото: Бухта Золотий Ріг (pixabay.com)

За скільки можна полетіти

Дати, на які можна купити дешеві квитки – з 31 жовтня 2021 року до 26 березня 2022 року. Акція охоплює прямі перельоти за трьома маршрутами з України: у Стамбул зі Львова, Харкова і Запоріжжя. Якщо бронювати маршрут з пересадкою в Стамбулі, то вартість квитків буде стандартна.

За інформацією сайту lowcostavia.com.ua, найдешевші варіанти перельотів можна знайти за ціною від 35 євро.

Наприклад, полетіти до Стамбулу із Запоріжжя 5 грудня 2021 року з поверненням 9 грудня обійдеться в 35 євро. Якщо летіти зі Львова зі Стамбула 26 січня 2022 року з поверненням 3 лютого 2022 року, то квитки обійдуться в 37 євро. Злітати в Стамбул з Харкова у грудні обійдеться в 40 євро.

Нових туристів чекають у квітні

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой сподівається, що туристичний сезон в країні почнеться у квітні 2021 року. Він очікує, що до цього часу вакцинація від COVID-19 в Європі досягне певного рівня, що дозволить європейцям більше подорожувати.

Фото: Пам'ятка Стамбула (pixabay.com)

"Ми прагнемо розпочати туристичний сезон 2021 року у квітні", – заявив міністр, повідомляє місцеве видання turizmguncel.com.

Чиновник сподівається, що до квітня кількість нових випадків COVID-19 у країні не буде перевищувати 2500 в добу. За таких умов обсяги міжнародного сполучення повинні зрости.

"Трамвайні" новини Стамбула

Готуючись подорожувати в найпопулярніше місто Туреччини, варто вивчити особливості місцевих поїздок. Наприклад, як їздити по місту громадським транспортом.

В Стамбулі в січні запустили новий трамвайний маршрут, який повезе туристів поряд з найцікавішими місцями, повідомляє сайт ibb.istanbul. Трамвай Т5 рухається по березі бухти Золотий Ріг, доставляючи пасажирів до історичних кварталів і красивих парків.

Фото: Новий трамвай (ibb.istanbul)

Довжина маршруту нового трамвая – 8,8 км, на ньому буде 12 зупинок. Маршрут починається на північ від мосту Ататюрка і закінчується в районі Алібейкой. Дві станції в районі пристані Еміньоню ще добудовуються. Тоді з кінцевої зупинки можна буде пересісти на трамвай у центр міста Т1 або на пороми. На лінії запустять 30 трамваїв, які будуть ходити з інтервалом у 6 хвилин.

Проїзд у трамваї коштує від 3,5 лір з Istanbulkart – це звичайний міський тариф. Варто врахувати, що з 15 січня цей проїзний квиток став персоніфікованим. Щоб скористатися картою, її треба прив'язати до даних паспорта та HES-коду ("код здоров'я" для пересування по країні, який приходить на телефон з турецькою сім-картою). "Прив'язку" можна зробити самостійно на сайті Istanbulkart або попросити допомогти працівників готелю або аеропорту.

За останніми даними, Туреччина знаходиться в "зеленому переліку" українського МОЗ. Це означає, що при поїздці в цю країну потрібно зробити лише один ПЛР-тест – не раніше 72 годин до вильоту.

Нагадаємо, ми писали, що названа найпопулярніша серед туристів локація Туреччини.

Також ми розповідали про горі Немрут на південному сході Туреччини, яку відвідали рекордна кількість туристів.