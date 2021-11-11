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Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на свята

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Четвер 11 листопада 2021 14:00
Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на свята Фото: Відпочинок у Карпатах взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На курортах прийматимуть тільки вакцинованих туристів

Гірськолижні курорти Карпат цього року зможуть приймати тільки туристів з сертифікатами вакцинації. Ця умова стосується як готелів, так і підйомників на лижних спусках.

"Для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть. І зараз, коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, треба це розуміти - щоб потім не було ніяких оскаржень. Вони селитимуть у готелі тільки вакцинованих",- заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Минулого року через пандемію попит на відпочинок у Карпатах знизився, тому напередодні сезону зимових канікул готельєри вимушено знижували вартість проживання. У цьому ж році відзначається зростання цін на готелі - на 10% і більше. Причому в найпопулярніших готелях, судячи з інформації туристичних агентів і за даними на сайтах бронювання житла, місць на "високі дати" вже практично не залишилося.

Ми перевірили вартість розміщення в готелях Карпат на дати з 18 грудня, коли на більшості схилів вже лежить сніг і відкрито сезон катання на лижах.

Як змінилися ціни на готелі регіону в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – у матеріалі РБК-Україна.

Славське: вільних місць вже майже немає

Славське - один з найбільш відвідуваних в Україні гірськолижних курортів в невеликому селищі у Львівській області. Це місце відоме гірськолижними трасами, яких тут налічується близько двох десятків. За рівнями складності вони підійдуть і досвідченим лижникам, і новачкам.

Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на святаФото: Курорт Славське в Карпатах (inventure.com.ua)

В Славському вілла "Hostynnyy Dvir Apartament Hotel" з двома спальнями, в якій можуть розміститися відразу чотири людини, обійдеться 4000 гривень на добу в другій половині грудня, тоді як минулого року на ці ж дати була ціна 6000 грн на добу.

У готелі в горах над селищем "Casa del Pozitiff" стандартний двомісний номер з одним ліжком пропонується за ціною 1200 гривень на добу на двох (зі сніданком), в той час минулого року такий самий номер коштував 1000 гривень. До слова, вільних дат в цьому готелі на грудень вже практично немає.

Двомісний номер з одним ліжком і терасою в готелі "Золота Підкова Славське" - на дати 18-19 грудня обійдеться від 1700 гривень, у той час, як минулого року можна було розміститися за 1550 грн на добу. До слова, з 29 грудня ціна зросте до 2100 гривень на добу.

У багатьох готелях і котеджах вільних номерів на грудень майже не залишилося. І якщо новорічні дати "зайняті" на 98%, то за два тижні до свят ще залишилося близько 30% житла.

Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на святаФото: З початком сезону катання ціни підвищаться (unsplash.com/vlad-kiselov)

Ворохта: ще залишилися "бюджетні" номери

Високогірний курорт в Івано-Франківській області за 30 км від Буковеля приваблює туристів пам'ятками (наприклад, мостами-віадуками), сусідніми горами Говерла і Піп-Іван, а також лижними трасами.

Готель "Oksamit Resort": стандартний двомісний номер обійдеться від 720 гривень (сніданки включені). Минулого року за два тижні до нового року розміщення коштувало 590 грн.

Готель "Forest House" у Татарові (7 км від Ворохти): двомісний номер з балконом, ванною кімнатою і видом на гори й річку обійдеться за ціною від 1700 гривень – на 200 гривень дорожче, ніж минулого року.

Готель "Верховель" стандартний номер з 1 ліжком і з видом на гори обійдеться в 1300 гривень (сніданок включений).

До слова, у Ворохті ще залишилися доступні для бронювання номери в гостьових будинках за ціною 800-900 гривень на добу за двох.

Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на святаФото: Туристи на курорті Ворохта (booking.com)

Яремче: економ-сегмент трохи подорожчав

Популярне містечко в Івано-Франківській області знаходиться в годині їзди від Буковеля. Там зупиняються туристи, які хочуть відпочити з гуцульським колоритом, покататися на лижах, і при цьому менше витратити на проживання, ніж на сусідніх курортах поруч зі схилами.

"Carpathian Comfort": стандартний двомісний номер з одним ліжком або з двома окремими ліжками можна забронювати за ціною від 450 гривень за двох. Минулого року номер коштував 400 гривень.

"Hotel&Restaurant Premium Club": бюджетний двомісний номер з одним ліжком і двома окремими спальнями подорожчав за рік на 200 гривень – цього року в грудні відпочити можна за ціною від 1790 грн на добу.

Готель "Premier": тримісний номер з балконом коштує 1600 гривень - на двох (1440 грн – минулого року). При цьому на сайті booking.com зазначено, що в готелі пропонують знижки в грудні – 20%. До слова, вже за тиждень до нового року вказаний номер обійдеться у 2000 гривень за ніч.

В готелі "Romantik SPA Hotel" у форматі "все включено" проживання у двомісному номері без балкона обійдеться в 6355 гривень на добу (18-19 грудня). Ще місяць тому в такому номері можна було відпочити від 5455 гривень на добу. На новорічні дати в цьому готелі вільних місць знайти не вдалося.

Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на свята

Фото: Готелі на курорті Буковель (unsplash.com/julia-androshchuk)

Буковель: дорого, але зі знижками

На курорті Буковель у селі Поляниця Івано-Франківської області, який навіть під час пандемії був буквально "забитий" туристами, ціни традиційно зростають з відкриттям сезону катання.

Наприклад, в "Amarena SPA Hotel" тримісний номер обійдеться у 2352 гривні (сезонна знижка з 2940 гривень) на добу з 19 грудня. До слова, того року тримісний "делюкс" в цьому готелі коштував 4800 гривень на добу, в цьому - 6720 гривень (майже на 30% дорожче).

В "Home hotel" - можна зупинитися в номері "стандарт" за ціною 2182 гривні на добу (сніданок включений). При цьому на новорічний період зараз пропонують знижки - від 4758 гривень на добу (замість 5286 гривень) - трохи дешевше, ніж торік (4978 гривень на добу).

У "Radisson Blu Resort Bukovel" - від 7224 гривень за покращений двомісний номер з балконом на дати з 18 грудня, а на новорічні свята - 12129 гривень за двомісний номер на новорічні дати (від 12833 гривень минулого року).

Ціни ростуть, але попит не знижується: у скільки обійдеться відпочинок в готелях Карпат у грудні і на святаФото: Туристи на курорті Буковель (unsplash.com/tanya-pro)

До слова, попри те, що на новорічні дати тижневий відпочинок в готелях Буковеля стартує з 23 тисяч гривень і доступних номерів майже не залишилося, багато готелів зараз пропонують суттєві знижки при бронюванні – до 30%.

Наприклад, в апарт-готелі "Mountain Residence Apartments & Chalet" тиждень у покращеному сімейному номері з 31 грудня по 7 січня коштує 90892 гривні замість 129846 гривень. А в готелі "Імперіал" сім ночей на ті самі дати обійдуться у 28812 гривень (замість 41169 гривень).

Нагадаємо, ми писали про найцікавіші локації Львівської області для яскравих фото.

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