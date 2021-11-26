В Буковель через 12 областей. В Украине запускают самый длинный железнодорожный маршрут

Расстояние в 1806 километров пассажиры преодолеют за 27 часов

Поездка в Буковель на поезде этой зимой станет доступнее для жителей большего количества городов Украины. "Укрзализныця" запускает самый длинный маршрут – Мариуполь-Рахов, сообщает пресс-служба компании.

Первый поезд отправится 13 декабря. Пассажиры проедут через 12 областей и преодолеют 1806 километров с востока на запад страны.

"Это столько же, как между Ивано-Франковском и столицей Греции – Афинами", — объясняют масштаб поездки в компании.

Отмечается, что в Закарпатье смогут попасть туристы из разных уголков Украины. Ранее мы сообщали, что поезд будет останавливаться на станции Татаров – самой близкой к горнолыжному курорту Буковель (около 15 км).

Что известно о маршруте и из каких городов туристы смогут добраться в Закарпатье – в материале РБК-Украина.

Больше суток в дороге: расписание поезда

Маршрут фактически охватывает всю страну – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, соединяет восток и запад. Это значит, что в Закарпатье смогут добраться пассажиры из разных уголков страны, сообщают в "Укрзализныце".

Фото: Поезд в Закарпатье поедет через всю страну (unsplash.com/anatolii-nesterov)

Самый длинный поезд №5/6 Мариуполь – Рахов согласно расписанию будет ехать через всю страну 27 часов 34 минуты. Например, выезжать из Мариуполя пассажиры будут в 8:08, а прибывать в 11:42 на следующий день. В Яремче поезд будет останавливаться в 9:23, в Татарове – в 9:51. До этого утром можно будет выйти на станциях Львов и Ивано-Франковск.

Чем интересны локации Карпат по маршруту поезда

Остановки поезда организованы на станциях, которые находятся поблизости от основных "туристических магнитов" региона. В числе мест, куда можно добраться, оказались интересные и живописные места.

К примеру:

Яремче и Татаров – ближайшие к Буковелю станции;

Ворохта – известна маршрутами в горы, катанием на лыжах и виадуками;

Ясиня – поселок поблизости самого высокогорного курорта Драгобрат;

Квасы – место начала маршрутов к вершинам Говерла и Петрос, по массиву Горганы;

Рахов – самый высокогорный город Украины с водопадами, родниками и редкостными деревьями.

Фото: Вид на склоны в Буковеле (unsplash.com/thomas-beckett)

Какие цены на поезд из Мариуполя в Рахов

Судя по системе бронирования на сайте "Укрзализныци", немало билетов на поезд в декабре уже проданы.

Стоимость проезда по маршруту такова:

От 417 гривен за место в плацкартном вагоне; От 1137 гривен - за место в купе; От 2824 гривен - за билет в "люксе".

"Такая поездка до сих была возможна только с пересадкой через Львов", — эксперт

В Украине существуют логистические проблемы, усложняющие развитие туристической сферы, и это давно известный факт, напоминает в комментарии РБК-Украина автор влога "Железные магистрали" Олег Васильев.

"В последние годы этот пробел понемногу начали исправлять с помощью расширения маршрутной сети "Укрзализныци". Если говорить объективно, то работы в этом направлении – непочатый край. Речь идет не только о прямых поездах. Например, неудобное расписание отсеивает часть пассажиров, которые идут к автоперевозчикам", — обращает внимание он.

Фото: Железнодорожная станция во Львове (unsplash.com/viktor-bystrov)

По словам Васильева, в Украине много работать нужно еще над одним звеном качественной логистики – транспортными хабами:

"Это когда на узловой станции пассажир может сменить направление, пересев на другой поезд с минимальным временем ожидания. В декабре 2021 года "УЗ" запустит новый поезд № 005/006 Мариуполь-Рахов. Это будет самый длинный маршрут поезда в Украине – 1806 километров. Обещают, что состав будет сформирован из самых новых вагонов".

С запуском поезда жители Мариуполя, Запорожья, Днепра смогут без пересадок поехать в Яремче, Ворохту и Рахов, говорит он.

"Сегодня такая поездка возможна только через Львов, где нужно пересаживаться на другой поезд в 6 часов утра. С появлением прямого поезда путешествие в горы и обратно станет более комфортным", — считает эксперт.

Напомним, "Укрзализныця" запускает 24 скоростных поезда: стали известны дата и маршруты.

Тем временем мы писали, как изменилась стоимость отдыха в Карпатах в преддверии сезона.