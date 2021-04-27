Будьте крайне осторожны: туристам дали советы перед поездкой в Египет

Где найти бюджетное жилье и почему не стоит покупать уличную еду

Туры в Египет остаются популярными среди украинцев и весной. Многие путевки продаются по сниженным ценам, а это - еще один аргумент к тому, чтобы спланировать поездку в страну.

Что стоит знать об особенностях отдыха в стране, особенно если вы едете туда впервые? Приводим советы тревел-блогеров, которые бывали в Египте не один раз и детально исследовали местный быт, особенности кухни, цен и традиций.

Не стоит покупать уличную еду

Кухня в Египте - очень разнообразная и интересная, говорит тревел-блогер и путешественница Марианна Назарио. Но при этом стоит быть крайне осторожными, покупая уличную еду.

"Местная кухня - это большой выбор видов хумуса, фалафеля, оливок, сыров, пахлавы. Также - баранина и шаурма со множеством специй. Еда своеобразная и, вероятно, отличается от того, что вы привыкли есть дома. Совет от профессионала: дешевая уличная еда - своего рода соблазн, но не покупайте ее в Египте. Это может негативно сказаться на вашем здоровье. Вместо этого выбирайте рестораны. К слову, есть большая вероятность того, что они будут такими же дешевыми", — говорит путешественница.

Как в Египте с безопасностью?

Безопасность - один из главных вопросов, которые приходят в голову людям, когда они думают о Египте. Но, как и в любом другом месте в мире, нужно просто быть крайне осторожными, изучить текущую обстановку в том регионе, куда вы едете. А также - везде следить за личными вещами, говорит блогер.

Фото: Поездка в Египет - прекрасная возможность исследовать интересные достопримечательности страны (booking.com)

"Я никогда не беспокоилась о своей безопасности в поездке: с нами был уважаемый и проверенный египетский тур-менеджер. К тому же, в нашем туристическом автобусе нас сопровождал бронетранспортер. Не позволяйте разного рода слухам мешать вашему любопытству и тяге к исследованиям новых мест", — говорит она. И добавляет, что поездка в Египет - прекрасная возможность увидеть не только пирамиды, а и множество других интересных локаций.

"Когда посещаете храмы и религиозные объекты в Египте, лучше не носить шорты. Стоит также закрывать плечи. Делайте то же самое, что и местные: носите свободные брюки и топы. Женщинам при посещении храмов стоит взять с собой шарф, чтобы при входе обернуть его вокруг плеч", — советует блогер.

Берите с собой удобную обувь

В поездку стоит взять удобную обувь: в Египте вам придется много гулять. Также стоит взять как легкую, так и теплую одежду.

"Будьте готовы к жарким дням и холодным ночам. В конце концов, это же пустыня!", — говорит Марианна.

Фото: На рынках Египта можно и стоит торговаться (pixabay.com)

"Главное, что стоит знать о местных жителях - это то, что они очень разговаривать, особенно с туристами! Многие из них говорят на английском. И, к моему удивлению, на испанском и других. Поэтому языковой барьер в основном не является проблемой. Конечно, они попытаются продать вам что-нибудь, но дружелюбно. Они также любят торговаться. Поэтому, если вы найдете на рынке что-то интересное, не стесняйтесь просить более низкую цену. Как и при общении с кем-либо, будьте уважительны, и они ответят вам тем же", — обращает внимание блогер.

Как сэкономить на проживании, если не покупали пакетного тура

Тревел-блогер Nomadik Matt делится советами о том, как забронировать жилье в Египте по доступной цене в случае, если вы просто купили билет на самолет, не обращаясь за помощью к турагентам. В целом жилье в Египте относительно доступно. Однако есть несколько полезных приемов, которые помогут сократить ваши расходы, говорит он.

Используйте Booking.com и другие интернет-платформы бронирования жилья, чтобы сравнить цены на отели. Особенно - если вы ищете дешевые отели или гестхаусы. Отдельная комната в гостевом доме или отеле стоит около 40 долларов за ночь. Цены обычно указаны за номер, а не за человека. То есть, если вы путешествуете с другом, вы можете сэкономить еще больше денег, разделив расходы.

Блогер советует искать жилье у частных домовладельцев, где предлагают дополнительные опции.

Фото: Жилье у частных домовладельцев можно найти по очень низким ценам (скриншот с сайта airbnb)

"Я обнаружил, что в дополнение к проживанию, хозяева в гостевых домах довольно часто предлагали дополнительные услуги, такие как завтрак и туры по местности, по очень разумным ценам. Один из моих замечательных хозяев приготовил традиционный горячий завтрак с чаем и кофе всего за 1 доллар США. Также такие люди охотно советуют гостям места, где можно недорого поесть и купить еду", — говорит он.

Часто туристы в поиске отелей в Египте используют только Booking.com. Но там размещены предложения в основном от крупных отелей. А на таких сайтах как Airbnb жилье значительно дешевле: его предлагают местные жители - владельцы частных домов.

При таком поиске можно найти даже роскошные апартаменты по цене от 50 долларов за ночь. "Плюс" размещения у частных домовладельцев заключается и в том, что у вас будет полный доступ к собственной кухне. А это значит, что вы сможете еще больше сократить свои расходы, готовя дома.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать между Турцией и Египтом, планируя весенний отпуск за рубежом.

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