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Броні в готелях знизилися на 20%. У Єгипті оцінили, як ескалація в Україні позначається на туризмі

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Понеділок 21 лютого 2022 16:22
Броні в готелях знизилися на 20%. У Єгипті оцінили, як ескалація в Україні позначається на туризмі Фото: Туризм в Єгипті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У туристичній країні побоюються зупинки польотів

Туризм у Єгипті вже почав страждати через загрозу вторгнення Росії на територію України. В африканській країні заговорили про важкі наслідки для економіки регіону у зв'язку з ескалацією конфлікту.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на See news.

"Через напруженість у сфері безпеки люди бояться подорожувати"

Кілька єгипетських джерел повідомили, що на туристичний ринок Єгипту вже вплинула ескалація кризи в Україні між Росією. Виконуючий обов'язки керівника палати готельних підприємств Єгипту Алаа Акел сказав Sky News Arabia, що будь-яка напруженість у сфері безпеки змушує людей боятися подорожувати.

"Напруженість" між Росією та Україною вплинула на обсяги туризму з цих двох країн до Єгипту за останні два місяці, особливо з України. Кількість бронювань з цих країн в єгипетських готелях за цей період скоротилася на 20 відсотків", — повідомив Акел.

Броні в готелях знизилися на 20%. У Єгипті оцінили, як ескалація в Україні позначається на туризмі

Фото: Будь-яка напруженість у сфері безпеки змушує людей боятися подорожувати (unsplash.com/seif-amr)

Він зазначив, що туристичний ринок постраждав також через нову хвилю коронавірусу – штаму "Омікрон".

За словами голови Комітету з туризму та авіації Палати представників Єгипту Нори Алі, криза між Росією та Україною більше вплинула на туризм з України. Вона зазначила, що зараз через ситуацію найбільше страждають ті, хто працює у сфері туризму.

Власник туристичної компанії Алаа Аль-Сувайди, звернув увагу, що реальний негативний вплив може проявитися в майбутньому.

"Якщо війна дійсно вибухне, польоти будуть припинені, напруженість також відіб'ється на туризмі з інших країн", — спрогнозував він.

"Близький Схід потрапив у залежність від продовольства з України"

Потенційне вторгнення Росії в Україну може викликати шок по всій Європі і, можливо, дійти до Сполучених Штатів на заході, повідомляє видання з посиланням на CNN.

За даними S&P Global, експорт пшениці з України та Росії становить 23% світового експорту, а світові ціни на продовольство в цей час знаходяться на найвищому рівні за останні 10 років.

Така частка ринку означає, що будь-яке порушення експорту може призвести до зростання цін на зерно.

Україну називають "житницею Європи", а країни Близького Сходу стали настільки залежні від України, що, на думку деяких, у світлі конфлікту з Росією вже небезпечно.

Броні в готелях знизилися на 20%. У Єгипті оцінили, як ескалація в Україні позначається на туризмі

Фото: У Єгипті вважають, що нестабільна ситуація й ескалація в Україні може призвести до зростання цін на зерно (unsplash.com/polina-rytova)

За даними Міністерства сільського господарства США, понад 40 відсотків експорту пшениці з України у 2020/2021 році припадало на Близький Схід або Африку.

Єгипет, Ліван і Лівія є одними з найбільших закупівельників пшениці з України в регіоні. А Сирія і Ємен покладаються на закупівлі української пшениці у якості гуманітарної допомоги через Всесвітню продовольчу програму.

Єгипет з населенням понад 100 млн осіб є найбільшим імпортером пшениці у світі. Україна – на другому місці за обсягами поставок пшениці в Єгипет після Росії. При цьому єгипетська влада вже попередила про брак пшениці.

У довгостроковій перспективі дефіцит може погіршити й без того важку ситуацію з продовольчою безпекою в деяких країнах регіону.

Близький Схід стане головною жертвою потенційного конфлікту між Росією й Україною з точки зору поставок товарів, а пшениця буде найбільш постраждалим товаром, припускають у виданні.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютому.

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