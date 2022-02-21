Брони в отелях снизились на 20%. В Египте оценили, как эскалация в Украине сказывается на туризме

В туристической стране опасаются остановки полетов

Туризм в Египте уже начал страдать из-за угрозы вторжения России на территорию Украины. В африканской стране заговорили о тяжелых последствиях для экономики региона в связи с эскалацией конфликта.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на See news.

"Из-за напряженности в сфере безопасности люди боятся путешествовать"

Несколько египетских источников сообщили, что на туристический рынок Египта уже повлияла эскалация кризиса на Украине между Россией. Исполняющий обязанности руководителя Палаты гостиничных предприятий Египта Алаа Акел сказал Sky News Arabia, что любая напряженность в сфере безопасности заставляет людей бояться путешествовать.

"Напряженность" между Россией и Украиной повлияла на объемы туризма из этих двух стран в Египет за последние два месяца, особенно из Украины. Количество бронирований из этих стран в египетских гостиницах за этот период сократилось на 20 процентов", — сообщил Акел.

Фото: Любая напряженность в сфере безопасности заставляет людей бояться путешествовать (unsplash.com/seif-amr)

Он отметил, что туристический рынок пострадал также из-за новой волны коронавируса – штамма "Омикрон".

По словам главы комитета по туризму и авиации Палаты представителей Египта Норы Али, кризис между Россией и Украиной больше повлиял на туризм из Украины. Она отметила, что сейчас из-за ситуации больше всего страдают те, кто работает в сфере туризма.

Владелец туристической компании Алаа Аль-Сувайди, обратил внимание, что реальное негативное влияние может проявиться в будущем.

"Если война действительно разразится, полеты будут приостановлены, напряженность также отразится на туризме из других стран", — спрогнозировал он.

"Ближний Восток попал в зависимость от продовольствия из Украины"

Потенциальное вторжение России в Украину может вызвать шок по всей Европе и, возможно, дойти до Соединенных Штатов на западе, сообщает издание со ссылкой на CNN.

По данным S&P Global, экспорт пшеницы из Украины и России составляет 23% мирового экспорта, а мировые цены на продовольствие в настоящее время находятся на самом высоком уровне за последние 10 лет.

Такая доля рынка означает, что любое нарушение экспорта может привести к росту цен на зерно.

Украину называют "житницей Европы", а страны Ближнего Востока стали настолько зависимы от Украины, что, по мнению некоторых, в свете конфликта с Россией уже опасно.

Фото: В Египте считают, что нестабильная ситуация и эскалация в Украине может привести к росту цен на зерно (unsplash.com/polina-rytova)

По данным Министерства сельского хозяйства США, более 40 процентов экспорта пшеницы из Украины в 2020/2021 году приходилось на Ближний Восток или Африку.

Египет, Ливан и Ливия являются одними из крупнейших закупщиков пшеницы из Украины в регионе. А Сирия и Йемен полагаются на закупки украинской пшеницы в качестве гуманитарной помощи через Всемирную продовольственную программу.

Египет с населением более 100 млн человек является крупнейшим импортером пшеницы в мире. Украина – на втором месте по объемам поставок пшеницы в Египет после России. При этом египетские власти уже предупредили о нехватке пшеницы.

В долгосрочной перспективе дефицит может усугубить и без того тяжелую ситуацию с продовольственной безопасностью в некоторых странах региона.

Ближний Восток станет главной жертвой потенциального конфликта между Россией и Украиной с точки зрения поставок товаров, а пшеница будет наиболее пострадавшим товаром, предполагают в издании.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят туры в Египет после рекордного скачка спроса в феврале.