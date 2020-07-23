З "Борисполя" тепер можна вилетіти по цифровому паспорту: як це працює

Починаючи з вівторка, 21 липня, з аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть вилетіти за допомогою цифрового паспорта в мобільному додатку "Дія".

Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, поки що ця опція доступна тільки для внутрішніх перельотів всередині країни.

Як скористатися цифровим паспортом в "Борисполі"?

З цим питанням ми звернулися до Міністерства цифрової трансформації. У відомстві нам надали алгоритм, за яким можна скористатись цифровим паспортом.

Найперше по прибуттю в аеропорт необхідно відкрити мобільний застосунок "Дія" з цифровим ID-паспортом чи закордонним паспортом громадянина, кажуть РБК-Україна у прес-офісі Мінцифри.

Далі пасажиру літака внутрішнього рейсу потрібно згенерувати QR-код і дати його зчитати з екрану зі свого смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування.

Фото: Аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

"Після цього пасажиру буде дозволено здійснити політ. Важливо, що таким чином не зчитуються персональні дані громадян. Працівники аеропорту лише отримують підтвердження дійсності документу", - пояснюють у відомстві.

Де ще можна скористатись цифровим паспортом пасажирам літаків?

Поки ним можна скористатися тільки в "Борисполі". Але у Мінцифри РБК-Україна повідомили, що невдовзі ця опція буде доступна також і в інших аеропортах України.

Так, до понеділка, 27 липня, цю нову функцію для пасажирів внутрішніх рейсів приєднають аеропорти Львова, Херсона, Харкова, Одеси, Запоріжжя, а також - аеропорт "Київ".

Фото: Як скористатись цифровим паспортом при перельоті з "Борисполя" (надана Міністерством цифрової трансформації)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, у які країни можна полетіти у відпустку у липні під час карантину.

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