Из "Борисполя" теперь можно вылететь по цифровому паспорту: как это работает

Начиная со вторника, 21 июля, из аэропорта "Борисполь" пассажиры могут вылететь с помощью цифрового паспорта в мобильном приложении "Дія".

Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, пока что эта опция доступна только для внутренних перелетов внутри страны.

Как воспользоваться цифровым паспортом в "Борисполе"?

С этим вопросом мы обратились в Министерство цифровой трансформации. В ведомстве нам предоставили алгоритм, по которому можно воспользоваться цифровым паспортом.

В первую очередь по прибытию в аэропорт необходимо открыть мобильное приложение "Дія" с цифровым ID-паспортом или загранпаспортом гражданина, говорят РБК-Украина в пресс-офисе Минцифры.

Далее пассажиру самолета внутреннего рейса нужно сгенерировать QR-код и дать его сосканировать с экрана со своего смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания.

Фото: Аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

"После этого пассажиру будет разрешено совершить полет. Важно, что таким образом не считываются персональные данные граждан. Сотрудники аэропорта лишь получают подтверждение действительности документа", - объясняют в ведомстве.

Где еще можно воспользоваться цифровым паспортом пассажирам самолетов?

Пока им можно воспользоваться только в "Борисполе". Но в Минцифры РБК-Украина сообщили, что вскоре эта опция будет доступна и в других аэропортах Украины.

Так, до понедельника, 27 июля, эту новую функцию для пассажиров внутренних рейсов подключат аэропорты Львова, Херсона, Харькова, Одессы, Запорожья, а также - аэропорт "Киев".

Фото: Как воспользоваться цифровым паспортом при перелете из "Борисполя" (предоставлено Министерством цифровой трансформации)

Напомним, ранее мы сообщали, в какие страны можно полететь в отпуск в июле во время карантина.

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