Booking може подорожчати для українців на 20%: у чому причина

Через прийнятий минулого року Закон 1525-IX (4184), який вводить 20% податок на електронні послуги компаній-нерезидентів, сервіси Booking.com для українців з 1 січня мають обкладатися ПДВ.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

На початку лютого 2022 року українські готелі отримали рахунки за січень без урахування українського ПДВ. В результаті чого деякі готельєри припустили, що Booking взагалі не стане дотримуватися нового українського закону "Про податок на Google".

Але буквально пару днів тому компанія з Нідерландів все-таки запитала у користувачів податкову інформацію, яка може свідчити про те, що її послуги подорожчають на 20%.

Про це в коментарі РБК Україна повідомили в редакції медіа-проекту “Железный.Ком" і надали скріншот, який підтверджує запит податкового статусу готелю.

Остаточно підтвердити або спростувати, чи буде ПДВ оплачуватися зверху комісії, нам не змогли, оскільки прес-служба компанії на запит РБК-Україна так і не відповіла. Однак в Росії та інших європейських країнах, які вводили аналогічні податки, Booking збільшував комісію на розмір ПДВ.

За словами експертів, так само вже зробили багато іноземних компаній-платників українського ПДВ. Наприклад, послуги Google і Facebook вже подорожчали на 20% для користувачів з України.

Як це вплине на українські готелі

Стандартна комісія Booking для українських готелів становила 15%. Деякі готелі платили інтернет-гігантові трохи більше (наприклад, 18%), щоб підвищити помітність у видачі системи бронювання.

"Зараз ця комісія має зрости на 20%. Таким чином, замість 15% готелі будуть платити 15% і ПДВ на суму комісії (15% * 0.2). Тобто у такому випадку зростання комісії складе 3%. Разом - 18%", - пояснив РБК-Україна представник редакції Олександр Мостовий.

Фото: Що буде з цінами на готелі в Україні при бронюванні через Booking? (скріншот з сайту Booking.com)

Якщо готель вибере привілейований тариф, то зростання комісії буде пропорційно вищим. У разі ставки 18% її зростання складе 18% * 0.2 = 3.6%. Разом-21.6%.

Чи подорожчають номери в українських готелях

Чи варто чекати підвищення цін в готелях при бронюванні через Booking.com після введення ПДВ?

"З одного боку, Booking заявляє на своєму сайті про "гарантію кращої ціни", яка прописана в договорах з готелями й має забезпечувати паритет цін між системою бронювання і прямими зверненням в готель. І завдяки цій "гарантії", на перший погляд, всі нові витрати мають лягти на плечі готелів", — пояснив Олександр Мостовий.

Але за фактом в Україні значна частина готелів тою чи іншою мірою порушує дане правило, уточнив експерт:

Хтось із них відкрито ставить ціни на Booking на 15-20% вище, ніж на інформаційних сайтах і офіційному сайті готелю. Це явне порушення правил системи, і в разі надходження скарг користувачів такі готелі повинні блокуватися.

Інші об'єкти житла використовують системи промокодів, які дозволяють отримати знижку в розмірі комісії сервісу при прямому бронюванні в готелі. Формального порушення тут немає, але при бронюванні через сайт клієнт отримує послуги дорожче на розмір умовної "знижки".

"В Україні Booking періодично блокує частину порушників. Але решта - продовжують відкрито завищувати ціну на розмір комісії в розрахунку на те, що за рахунок авторитетності та активної реклами сервісу постояльці, що бронюють через сервіс, готові платити більше", — уточнили в редакції видання.

У підсумку з введенням ПДВ більшість явних або неявних порушників цінового паритету можуть підвищити прайс для клієнтів сервісу на розмір ПДВ. Тобто приблизно на 3-3.6% від загальної суми бронювання.

"Водночас для багатьох готелів, які дотримуються паритету цін, зростання витрат на 3-3.6% є істотним у розрізі бізнес-планування. Тому в умовах нашого ринку з великою ймовірністю подібні об'єкти теж незначно підвищать ціни для всіх клієнтів (а не тільки для клієнтів Booking)",- додав експерт.

Фото: Готель в Одесі (скріншот з сайту Booking.com)

Наприклад, якщо частка Booking у клієнтському портфелі готелю, що дотримується паритет цін, становить 50%, то для компенсації зростання витрат йому досить підняти цінник на 1.5%.

"Таким чином, проживання в готелях України з введенням ПДВ на онлайн-послуги нерезидентів з великою ймовірністю стане дорожчим, але середнє зростання цін виявиться у межах 3%", — пояснив він.

Зазначимо, що прес-служба Booking.com не відповіла на запит РБК-Україна про плани введення ПДВ і не уточнила механізм його оплати. Тому в розрахунках, наведених у матеріалі, ми виходимо з того, що ПДВ для українських користувачів буде стягуватися за таким самим принципом, як і в сусідніх країнах.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому в українських готелях не працює формат "все включено".