Booking может подорожать для украинцев на 20%: в чем причина

Из-за принятого в прошлом году закона 1525-IX (4184), который вводит 20% налог на электронные услуги компаний-нерезидентов, сервисы Booking.com для украинцев с 1 января должны облагаться НДС.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

В начале февраля 2022 года украинские отели получили счета за январь без учета украинского НДС. В результате чего некоторые отельеры предположили, что Booking вообще не станет соблюдать новый украинский закон "о налоге на Google".

Но буквально пару дней назад компания из Нидерландов все-таки запросила у пользователей налоговую информацию, которая может свидетельствовать о том, что ее услуги подорожают на 20%.

Об этом в комментарии РБК Украина сообщили в редакции медиа-проекта “Железный.Ком” и предоставили скриншот, подтверждающий запрос налогового статуса гостиницы:

Окончательно подтвердить или опровергнуть, что в случае Booking НДС будет оплачиваться сверху комиссии, нам не смогли, поскольку пресс-служба компании на запрос РБК-Украина так и не ответила. Однако в России и других европейских странах, которые вводили аналогичные налоги, Booking увеличивал комиссию на размер НДС.

По словам экспертов, точно так же уже поступили многие иностранные компании-плательщики украинского НДС. Например, услуги Google и Facebook уже подорожали на 20% для пользователей из Украины.

Как это повлияет на украинские гостиницы

Стандартная комиссия Booking для украинских отелей составляла 15%. Некоторые отели платили интернет-гиганту немного больше (к примеру, 18%), чтобы повысить заметность в выдаче системы бронирования.

"Сейчас эта комиссия должна вырасти на 20%. Таким образом, вместо 15% отели будут платить 15% и НДС на сумму комиссии (15% * 0.2). То есть в таком случае рост комиссии составит 3%. Итого - 18%", — пояснил РБК-Украина представитель редакции Александр Мостовой.

Фото: Что будет с ценами на гостиницы в Украине при бронировании через Booking? (скриншот с сайта Booking.com)

Если отель выберет привилегированный тариф, то рост комиссии будет пропорционально больше. В случае ставки 18% ее рост составит 18% * 0.2 = 3.6%. Итого - 21.6%.

Подорожают ли номера в украинских отелях

Стоит ли ждать повышения цен в гостиницах при бронировании через Booking.com после введения НДС?

"С одной стороны, Booking заявляет на своем сайте о "гарантии лучшей цены", которая прописана в договорах с отелями и должна обеспечивать паритет цен между системой бронирования и прямыми обращением в отель. И благодаря этой “гарантии”, на первый взгляд все новые расходы должны лечь на плечи отелей", — пояснил Александр Мостовой.

Но по факту в Украине значительная часть отелей в той или иной мере нарушает данное правило, уточнил эксперт:

Кто-то из них в открытую ставит цены на Booking на 15-20% выше, чем на информационных сайтах и официальном сайте отеля. Это явное нарушение правил системы, и в случае поступления жалоб пользователей такие отели должны блокироваться.

Другие объекты жилья используют системы промокодов, которые позволяют получить скидку в размере комиссии сервиса при прямом бронировании в отеле. Формального нарушения здесь нет, но при бронировании через сайт клиент получает услуги дороже на размер условной “скидки”.

"В Украине Booking периодически блокирует часть нарушителей. Но оставшиеся - продолжают открыто завышать цену на размер комиссии в расчете на то, что за счет авторитетности и активной рекламы сервиса постояльцы, бронирующие через Букинг, готовы платить больше", — уточнили в редакции издания.

В итоге с введением НДС большинство явных или неявных нарушителей ценового паритета может повысить прайс для клиентов сервиса на размер НДС. То есть примерно на 3-3.6% от общей суммы бронирования.

"В то же время для многих отелей, соблюдающих паритет цен, рост затрат на 3-3.6% является существенным в разрезе бизнес-планирования. Поэтому в условиях нашего рынка с большой вероятностью подобные объекты тоже незначительно повысят цены для всех клиентов (а не только для клиентов Booking)", — добавил эксперт.

Фото: Отель в Одессе (скриншот с сайта Booking.com)

Например, если доля Booking в клиентском портфеле отеля, соблюдающего паритет цен, составляет 50%, то для компенсации роста затрат ему достаточно поднять ценник на 1.5%.

"Таким образом, проживание в отелях Украины с введением НДС на онлайн-услуги нерезидентов с большой вероятностью станет дороже, но средний рост цен окажется в пределах 3%", — пояснил он.

Отметим, что пресс-служба Booking.com не ответила на запрос РБК-Украина про планы введения НДС и не уточнила механизм его оплаты. Поэтому в расчетах, приведенных в материале, мы исходим из того, что НДС для украинских пользователей будет взиматься по такому же принципу, как и в соседних странах.

Напомним, ранее мы писали, почему в украинских отелях не работает формат "все включено".