Бонуси для гостей: на Кіпрі знайшли спосіб утримати туристів на піку сезону

Безкоштовними експрес-тестами приваблюватимуть туристів на тлі посилення карантину

Готелі на Кіпрі вирішили оплачувати повторні тести туристам після 7 днів перебування на острові. Про про це в Twitter заявила Кіпрська асоціація готелів.

Готельєри заявили, що вони беруть на себе ініціативу щодо забезпечення туристів безкоштовними експрес-тестами, щоб звести до мінімуму будь-які незручності або додаткові витрати. Таке рішення покликане врятувати туристичний сезон після введення урядом нових суворих обмежень через COVID.

Так, з 1 серпня нещеплені туристи, які планують провести на середземноморському острові більше тижня, повинні пред'являти негативний тест на COVID-19, щоб отримати доступ до багатолюдних місць, таким як бари, ресторани і навіть їхні готелі. При цьому приймаються як ПЛР-тести, так і експрес-тести на антиген.

Причина суворих заходів - варіант коронавірусу "Дельта", який охопив острів, в результаті чого кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях і відділеннях інтенсивної терапії досягла небезпечно високого рівня.

Як тестуватимуть туристів на відпочинку

Українські туристи, які в'їжджають на Кіпр, повинні зробити ПЛР-тест за 72 години до перетину кордону, а також в аеропорту прибуття за свій рахунок за 15-19 євро. Ця інформація прив'язується до CyprusFlightPass, який туристам замінює місцеву "перепустку безпеки" SafePass.

Фото: Архітектура на Кіпрі (pixabay.com)

Раніше всі туристи могли використовувати свій проїзний на Кіпр для доступу до місць проведення, незалежно від того, як довго тривала їхня відпустка.

Згідно з новим рішенням уряду, всі невакциновані іноземці через 7 днів перебування повинні підтверджувати своє здоров'я кожних 72 години. Нововведення викликало побоювання готельєрів, що додаткові тести відлякають туристів на піку пляжного сезону.

Генеральний директор Кіпрської асоціації готелів Філокіпрос Руссунідес сказав, що готельєри втрутилися в ситуацію, щоб запобігти скасуванню бронювань після зміни правил.

"Ми хотіли б запевнити наших партнерів за кордоном, що для туристів мало що зміниться, оскільки ми будемо надавати туристам безкоштовні експрес-тести після їх сьомого дня на острові", - передає його слова видання financialmirror.com.

Він додав: асоціація домовилася з приватними лабораторіями у всіх містах. Вони будуть проводити тести в готелях з мобільними установками. Туристам не доведеться думати про витрати на експрес-тести – ціну в 10 євро частково покриють готелі, а частково - держава.

Фото: Готель на Кіпрі (booking.com)

Незважаючи на компромісне рішення, кіпрські готельєри стверджують, що найкращим варіантом було б дозволити туристам використовувати CyprusFlightPass до 14 днів – це середній час, який туристи проводять на острові.

Перелік вакцин для туристів розширили

Тим часом, на Кіпрі, як і в багатьох інших країнах, сподіваються на приїзд вакцинованих туристів. Днями перелік вакцин, які визнаються для відвідування туристів, розширили препаратами, які доступні українцям.

Фото: Вакциновані туристи звільнені від обмежень (booking.com)

Згідно з повідомленням посольства України в Республіці Кіпр від 11 серпня, українські сертифікати про повну вакцинацію такими вакцинами є підставою для безперешкодного перетину кордону острівної держави:

- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;

- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

-Pfizer-BioNTech Vaccine;

-Moderna Vaccine;

-Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

-Sinovac (CoronaVac) Vaccine;

-AstraZeneca-Covishield;

- AstraZeneca-SKBio.

Крім вакцинації, за даними кіпрських ЗМІ, приймається довідка про одужання протягом 180 днів.

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