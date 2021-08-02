Платні тести і спецперепустки в ресторани: в курортній країні різко посилили правила для туристів

Кіпр змінює правила відпочинку для мандрівників без вакцинації

На Кіпрі з 1 серпня змінилися правила для туристів. Ті, хто не вакцинований і не перехворів, повинні будуть робити тести на коронавірус після 7 днів перебування в країні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантелас, повідомляє Sigmalive.

Від вимоги регулярно тестуватися на коронавірус звільнять мандрівників, які пред'являть документи про вакцинацію або одужання. Втім, для поїздки на курорти Кіпру підходять не всі вакцини, якими прищеплюють українців.

Нові вимоги: тести-платні

Невакцинованим туристам, як і раніше, перед поїздкою необхідно буде здати ПЛР-тест за 72 години до поїздки на Кіпр. Повторний - в аеропорту Пафосу або Ларнаки своїм коштом (до 30 євро).

Фото: вулиці на Кіпрі (pixabay.com)

Іноземці, які в'їжджають в Республіку через офіційні ворота, повинні пройти ПЛР або експрес-тест на антигени з 7-го дня з дати прибуття і після цього.

Виняток - для власників свідоцтва про вакцинацію або одужання від COVID-19 протягом останніх 180 днів.

Перші 7 днів туристи, як і раніше, повинні користуватися перепусткою безпеки SafePass (CyprusFlightPass), якщо вони відвідують місця скупчення людей, крім пляжів, парків або маленьких магазинів. Після цього їм доведеться кожних 72 години здавати тести за свій рахунок - ПЛР або на антиген, щоб відвідати ресторани, торгові центри, готелі, клуби. Ціна питання - близько 30 євро.

Фото: Курорт на Кіпрі (unsplash.com/hert niks)

Якщо після 7 днів перебування в країні не відвідувати місця, де потрібен SafePass, то і регулярні тести мандрівникові не потрібні, пояснює видання evropakipr.com.

Від контролю звільнені також діти до 12 років. Список лабораторій, де туристи зможуть зробити тести – на сайті Cyprus Flight Pass. Відповіді щодо нових правил, які будуть діяти на Кіпрі для громадян до 31 серпня, можна почитати на урядовому сайті.

Які вакцини визнають на Кіпрі

За даними українського МЗС, без додаткових тестів на Кіпр можуть подорожувати пасажири, які мають чинний сертифікат міжнародного зразка, виданий органами державної влади України.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення англійською мовою потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.

Фото: Краєвиди на Кіпрі (unsplash.com/miriam eh)

Якщо турист отримав комбінацію різних типів вищевказаних вакцин (наприклад, 1-а доза Vaxzevria (AstraZeneca) і друга доза - Pfizer-BioNTech), на етапі заповнення заявки слід внести інформацію про другу вакцину. При цьому повинні бути дотримані всі необхідні дози і тимчасові рамки вакцини.

Вакцини, які визнаються кіпрською стороною:

- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,

- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

- Pfizer-BioNTech Vaccine,

- Moderna Vaccine,

- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,

- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

- Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Зазначається, що станом на 26 липня 2021 року вакцина Covishield не входила до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Нагадаємо, на курортах Греції, Туреччини, Албанії та Італії тривають масштабні пожежі.

Тим часом готелі Єгипту закривають після таємних перевірок ревізорів.