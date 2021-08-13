Бонусы для гостей отелей: на Кипре нашли способ удержать туристов на пике сезона

Бесплатными экспресс-тестами будут привлекать туристов на фоне ужесточения карантина

Отели на Кипре решили оплачивать повторные тесты туристам после 7 дней пребывания на острове. Об этом в Twitter заявила Кипрская ассоциация отелей.

Отельеры заявили, что они берут на себя инициативу по обеспечению туристов бесплатными экспресс-тестов, чтобы свести к минимуму любые неудобства или дополнительные расходы. Такое решение призвано спасти туристический сезон после введения правительством новых строгих ограничений из-за COVID.

Так, с 1 августа непривитые туристы, планирующие провести на средиземноморском острове более недели, должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, чтобы получить доступ к многолюдным местам, таким как бары, рестораны и даже их отели. При этом принимаются как ПЦР-тесты, так и экспресс-тесты на антиген.

Причина строгих мер - вариант коронавируса "Дельта", который охватил остров, в результате чего количество пациентов с COVID-19 в больницах и отделениях интенсивной терапии достигло опасно высокого уровня.

Как будут тестировать туристов на отдыхе

Украинские туристы, въезжающие на Кипр, должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы, а также в аэропорту прибытия за свой счет за 15-19 евро. Эта информация привязывается к CyprusFlightPass, который туристам заменяет местный "пропуск безопасности" SafePass.

Фото: Архитектура на Кипре (pixabay.com)

Раньше все туристы могли использовать свой проездной на Кипр для доступа к местам проведения, независимо от того, как долго длился их отпуск.

Согласно новому решению правительства, все невакцинированные иностранцы спустя 7 дней пребывания должны подтверждать свое здоровье каждых 72 часа. Нововведение вызвало опасения отельеров, что дополнительные тесты отпугнут туристов на пике пляжного сезона.

Генеральный директор Кипрской ассоциации отелей Филокипрос Руссунидес сказал, что отельеры вмешались в ситуацию, чтобы предотвратить отмены бронирования после изменения правил.

"Мы хотели бы заверить наших партнеров за рубежом, что для туристов мало что изменится, так как мы будем предоставлять туристам бесплатные экспресс-тесты после их седьмого дня на острове", - передает его слова издание financialmirror.com.

Он добавил: ассоциация договорилась с частными лабораториями во всех городах. Они будут проводить тесты в отелях с мобильными установками. Туристам не придется думать о расходах на экспресс-тесты – цену в 10 евро частично покроют отели, а частично – государство.

Фото: Отель на Кипре (booking.com)

Несмотря на компромиссное решение, кипрские отельеры утверждают, что лучшим вариантом было бы разрешить туристам использовать CyprusFlightPass до 14 дней – это среднее время, которое туристы проводят на острове.

Список вакцин для туристов расширили

Между тем, на Кипре, как и во многих других странах, надеются на приезд вакцинированных туристов. На днях список вакцин, которые признаются для посещения туристов, расширили препаратами, которые доступны украинцам.

Фото: Вакцинированные туристы освобождены от ограничений (booking.com)

Согласно сообщению посольства Украины в республике Кипр от 11 августа, украинские сертификаты о полной вакцинации такими вакцинами являются основанием для беспрепятственного пересечения границы островного государства:

- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;

- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

-Pfizer-BioNTech Vaccine;

-Moderna Vaccine;

-Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

-Sinovac (CoronaVac) Vaccine;

-AstraZeneca-Covishield;

- AstraZeneca-SKBio.

Кроме вакцинации, по данным кипрских СМИ, принимается справка о выздоровлении в течении 180 дней.

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