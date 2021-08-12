Вікенд у Брюсселі і Балкани за 80 євро: кращі ідеї для авіаподорожі на довгі вихідні в серпні

Куди ще можна встигнути забронювати переліт на День незалежності

Міні-відпустку на День незалежності українці активно планують провести в подорожах. Багато туристів вже розкупили квитки не тільки в найпопулярніші локації країни, але і майже розібрали найдоступніші варіанти полетіти на відпочинок в Європу.

Куди можна полетіти під час довгих вихідних з 21 по 24 серпня в Україні і як можна дістатися у відкриті європейські країни – в матеріалі.

Одеса та Запоріжжя - зручні рейси розібрали

У найпопулярніше курортне місто для активного відпочинку - Одесу - найзручніші перельоти вже продані у авіакомпанії Wind Rose. Частина рейсів на сайті цієї авіакомпанії - на крилах МАУ.

На 21 серпня ще є квитки на денний рейс за ціною від 2033 гривень в одну сторону з поверненням 24 серпня - або на крилах МАУ вночі за ціною від 2762 гривень, або на крилах Wind Rose вечірнім рейсом за ціною від 3404.

Фото: Краєвид з літака над Україною (РБК-Україна)

До слова, для охочих потрапити на курорти Запорізької області є варіант долеліти в Запоріжжя 21 серпня також з Wind Rose – за ціною від 2169 гривень (вечірній рейс).

На сайті МАУ доступні квитки на 21 серпня вранці за 3030 гривень, і ввечері – за 1500 гривень (тариф тільки з ручною поклажею). У зворотному напрямку ранковий рейс до Києва коштує від 1500 гривень, вечірній - від 3,5 тис.грн.

У авіакомпанії SkyUp є доступні квитки за ціною від 2554 гривень в одну сторону тільки з ручною поклажею до 9 кг, і від 1671 гривні – назад. З багажем 23 кг тариф на квиток - від 3 тис. гривень.

Львів - долетіти можна на крилах двох авіакомпаній

У МАУ квитки на рейси до Львова можна придбати на рейсах Wind Rose. З дат вильоту 21-14 серпня доступні тільки перші три дні за ціною від 1613 до 1930 гривень (тариф з багажем до 23 кг) з вильотом у вечірній час. У зворотному напрямку на 24 серпня є квитки за ціною від 1610 гривень (ранковий виліт).

Фото: Архітектура Львова (pixabay.com)

У авіакомпанії Motor Sich можна прилетіти вранці до Львова 21 серпня за ціною 2498 гривень з ручною поклажею.

Прямі рейси в Європу: майже все продано

Полетіти на вихідні в європейські країни, який тільки відкрилися - один з найцікавіших варіантів провести міні-відпустку.

Наприклад, в Амстердам (Нідерланди пускають туристів з тестами) з Києва можна полетіти з авіакомпанією МАУ, яка здійснює частину рейсів на крилах KLM. На 21 серпня, згідно з даними на сторінці бронювання авіакомпанії, квитки за тарифом "економ" на всіх рейсах вже продані. У суботу полетіти ще можна бізнес-класом від 21791 гривень в одну сторону. Або ж 22 серпня - від 13897 гривень (дешеві квитки на двох з трьох рейсів також продані). Зате для тих, хто повертається додому 24 серпня, ще є вибір квитків за ціною від 5869 гривень.

Фото: Атмосфера в Амстердамі (unsplash.com/giovanna de martino)

В Іспанію без пересадок можна полетіти декількома авіакомпаніями. Наприклад, в Барселону без пересадок 21 серпня летить Vueling, SkyUp, Iberia, МАУ. Діапазон цін за переліт до 4 годин – від 7626 гривень (тільки ручна покладажа) до 11483 гривень відповідно.

У зворотному напрямку прямим рейсом МАУ можна повернутися 24 серпня з пересадками за ціною від 6647 гривень, 25 серпня за ціною - від 10024 гривень (KLM). Також 24 серпня з пересадками в 5-6 годин є рейси у авіакомпаній Lufthansa (7730 гривень без багажу) і Ryanair (3203 гривень без багажу).

Для охочих погуляти у Бельгії на вихідних, у Брюссель можна полетіти прямим рейсом з Києва. Наприклад, 20 серпня є рейс МАУ, який триває 3,5 годин. На сайті залишилися квитки за ціною 11484 гривень ("економ" без багажу) і за ціною від 6647 гривень 24 серпня в Київ на крилах KLM.

В інші дні є рейси в Брюссель з короткими пересадками від авіакомпаній KLM, LOT, Austrian - за ціною 4-5 тис. гривень. Політ займе 4,5-5 годин. Найдешевші квитки у авіакомпанії Ryanair - за 1396 гривень. При цьому політ зі зміною аеропорту в Мілані триватиме 11 годин 25 хвилин.

Фото: Туристи в Брюсселі (unsplash.com/alex vasey)

Балкани - прямі рейси від 80 євро

Балканський напрямок в цьому сезоні відчуває туристичний бум в курортних локаціях. При цьому екскурсійні пам'ятки міст в Чорногорії, Болгарії, Хорватії, Албанії та Північної Македонії не втрачають своєї привабливості.

Наприклад, можна купити квиток на прямий рейс авіакомпанії Wind Rose на 21 серпня в Тіват за 4121 гривню з багажем 23 кг і долетіти в Чорногорію за 2 години 20 хвилин. А ось рейс цієї авіакомпанії в зворотному напрямку 25 серпня вже розпроданий. Перша доступна дата - 1 вересня (4191 гривень). Зате в Подгорицю є можливість полетіти 22 серпня за ціною 5327 гривень, а повернутися до Києва 24 серпня за 6407 гривень.

У авіакомпанії SkyUp ціни на рейси з Києва в Тіват на зазначені дати коштують від 7 тисяч гривень.

Фото: Плітвіцькі озера в Хорватії (unsplash.com/marla prusik)

В Хорватію є місця на прямих рейсах МАУ - в Спліт можна полетіти 22 серпня і повернутися 26 серпня – за ціною 4134 гривень в одну сторону.

З Wind Rose - політ у Спліт 21 серпня обійдеться в 5327 гривень. Зворотний рейс є 26 серпня – за 5615 гривень.

В Болгарію 21 серпня можна полетіти з Wind Rose за 3722 гривень, а повернутися 27 серпня – за 3679 гривень.

У авіакомпанії Ryanair є рейси 22 серпня до Софії і 26 серпня – назад до Києва. Станом на 11 серпня залишилося 5 місць за ціною 81 євро (2550 гривень) в Софію, і за ціною 89 євро (2800 гривень) – в Київ.

Пропонуємо почитати наш путівник Лісабоном - де знайти кращі ресторани, готелі і кафе міста.

Також ми писали, що вільних місць у готелях на морі в Україні на День незалежності - все менше.