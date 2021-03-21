Більше, ніж до карантину: в курортну країну поїде рекордно багато туристів

Новий сезон відпочинку в Туреччині буде ознаменований зростанням кількості чартерів з України. Про це свідчать дані, які оприлюднила Українська асоціація турагентств (УАТА).

Організація проаналізувала кількість заявлених туроператорами рейсів в Туреччину на новий сезон, повідомляє профільне видання "Турпрофі".

Рейсів буде більше, ніж у сезоні 2019 року

Судячи з даних УАТА, тільки за один літній тиждень (з 7 по 13 червня) з дев'яти великих міст України у цьому напрямку відлетить 326 рейсів. Для порівняння, у 2019 році (ще до введення карантинних обмежень) на цей же період був заявлений 201 рейс - більш ніж на третину менше.

"Зростання, у порівнянні з 2019 роком, попри пандемію, складе 62%. Це багато. Розрахунок очевидно зроблений на те, що альтернатив Туреччині влітку буде недостатньо", - каже "Турпрофі" виконавчий директор Асоціації Павло Григораш.

Як припускають експерти турбізнесу, основна маса туристів буде орієнтована цього літа саме на Туреччину.

Згідно з підрахунками УАТА, найбільше рейсів заявлено в авіакомпанії МАУ - їх 125, на другому місці - компанії Air Azur і SkyUp, у кожній з яких запланований 71 рейс на тиждень. Решту 59 рейсів буде виконувати "Роза Вітрів", йдеться у публікації.

Фото: Анталія буде популярною і в новому сезоні (pixabay.com)

В Асоціації також поділилися даними про те, які напрямки рейсів і з яких саме міст України будуть найбільш популярними. Такими напрямками стали Анталія, Аланія, Бодрум, Даламан, Ізмір.

УАТА також подала список українських міст (у порядку убування) відповідно до кількості рейсів в Туреччину. Список міст виглядає так: Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Чернівці, Миколаїв, Херсон.

Які курорти Туреччини будуть найпопулярнішими

Як виглядає рейтинг найпопулярніших міст Туреччини в планах на літо? Тут напрямки розташувалися (від найбільш популярного) наступним чином: Анталія, Бодрум, Даламан, Ізмір, Аланья.

Хоча у "Турпрофі" припускають, що на другому за популярністю місці все ж буде Аланія: туди туристи будуть їхати з аеропорту Анталії.

Фото: Гавань в Аланії (pixabay.com)

"Цей нехитрий прийом дозволить туроператорам швидше заповнити борти", - припускають у виданні.

В лідерах буде також Єгипет

Про те, що Туреччина буде популярна й у новому пляжному сезоні 2021 року, РБК-Україна заявляли кілька представників туркомпаній. До речі, саме Єгипет і Туреччина стали фаворитами туристичного вибору українців у 2020 році.

Експерти ринку прогнозують, що Туреччина і Єгипет залишаться популярними серед українських туристів і в майбутньому. Особливо - якщо кордони багатьох країн для українських громадян і надалі залишаться закритими через пандемію.

"Враховуючи поки що частково закриті кордони з ЄС, Туреччина не втратить колишньої популярності в українців і надалі", - прогнозує Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

Нагадаємо, раніше в Туреччині заявили, що готують для туристів нову масштабну локацію.

Також у Туреччині оголосили про чергове нововведення для туристів.