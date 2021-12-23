Болгарія знову відкривається для туристів: названі умови в'їзду для українців

Влада Болгарії віднесла Україну до "помаранчевої" зони

Болгарія від 20 грудня відкрила кордони для всіх українців. Про це йдеться на сторінці Посольства України в Болгарії у Facebook.

Повідомляється, що це стало можливим після того, як влада Болгарії віднесла Україну до "помаранчевої" зони, повідомили в МЗС України.

Зазначимо, що Болгарія залишалася закритою для туристів з України від 30 жовтня 2021 року, а від 20 грудня знову відкрила кордони для всіх українців. Таким чином, українці можуть планувати відпочинок у країні. Зокрема там вже починають працювати місцеві гірськолижні курорти.

Тепер для в'їзду до Болгарії без проходження самоізоляції потрібно надати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесення хвороби або негативний результат тесту.

Умови в'їзду в Болгарію для туристів з України:

сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (визнано всі наявні в Україні вакцини);

або сертифікат про перенесення хвороби або свіжий негативний результат тесту на коронавірус;

особи, які не пред'являють жодних документів COVID-19, розміщуються на 10-денний карантин. ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на антиген можна зробити не раніше ніж через 72 години після прибуття в країну. У разі негативного результату проведеного дослідження карантин вважається припиненим із дня, наступного за днем ​​отримання результату.

Дітям до 12 років дозволено в'їжджати на територію Болгарії без надання документів COVID-19.

На території країни допускаються без необхідності подання документів про COVID-19 особи, які переміщуються транзитом через територію Республіки Болгарія, у випадках, коли може бути гарантований негайний виїзд з території країни.

Водночас, на території Болгарії все ще діє низка карантинних обмежень. Зокрема, 21 жовтня 2021 року в країні було запроваджено вимогу щодо наявності "зеленого сертифіката" для відвідувачів громадських місць:

ресторанів та кафе

розважальних закладів

кінотеатрів

театрів

спортзалів та тренажерних залів

торгових об'єктів площею понад 300 квадратних метрів

Вимога надання "зеленого сертифіката" не поширюватиметься на відвідування продуктових магазинів, аптек, банківських установ та на переміщення громадським транспортом.

За яким відпочинком їдуть до Болгарії взимку

Гірськолижний відпочинок у Болгарії серед українських туристів популярніший, ніж на турецьких гірських курортах, зазначає фахівець.

"Рівень відпочинку та якість катання в Болгарії вище завдяки добре розвиненій інфраструктурі – порівняно зі Словаччиною. Наприклад, у болгарському Банску 7 років поспіль проводили чемпіонат з фрістайлу на лижах. Бансько – великий, дуже розвинений курорт (в 160 км від Софії – ред.) , Але сама "каталка" там - для новачків", - розповідає експерт із туризму Юліан Іващенко.

Він зазначає, що Банско також приваблює великою довжиною трас – до 100 км, добрим перепадом висот, сучасним обладнанням.

При цьому гірськолижний відпочинок у Болгарії має ще одну перевагу - за цінами він може обійтися дешевше, ніж в Україні, зазначає фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нова Зеландія відкладає відкриття кордонів: коли знову можна буде їхати в країну туристам.