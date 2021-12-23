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Болгария снова открывается для туристов: названы условия въезда для украинцев

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 13:23
Болгария снова открывается для туристов: названы условия въезда для украинцев Фото: Витоша, горный массив в Болгарии (unsplash.com/zach-dimitrov)
Автор: Евгения Тугушева

Власти Болгарии отнесли Украину к "оранжевой" зоне

Болгария с 20 декабря открыла границы для всех украинцев. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Сообщается, что это стало возможным после того, как власти Болгарии отнесли Украину к "оранжевой" зоне, сообщили в МИД Украины.

Отметим, Болгария оставалась закрытой для туристов из Украины с 30 октября 2021 года, а с 20 декабря снова открыла границы для всех украинцев. Таким образом, украинцы могут планировать отдых в стране. В частности, там уже начинают работать местные горнолыжные курорты.

Теперь для въезда в Болгарию без прохождения самоизоляции нужно предоставить сертификат о вакцинации, справку о переносе болезни или отрицательный результат теста.

Условия въезда в Болгарию для туристов из Украины:

  • сертификат о вакцинации против COVID-19 (признаются все имеющиеся в Украине вакцины);
  • или сертификат о переносе болезни;
  • или свежий отрицательный результат теста на коронавирус;
  • лица, которые не предъявят никаких документов по COVID-19, помещаются на 10-дневный карантин. ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на антиген можно сделать не ранее, чем через 72 часа после прибытия в страну. В случае отрицательного результата проведенного исследования карантин считается прекращенным со дня, следующего за днем получения результата.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

На территорию страны допускаются без необходимости представления документов о COVID-19 лица, которые перемещаются транзитом через территорию Республики Болгария, в случаях, когда может быть гарантирован немедленный выезд с территории страны.

В то же время, на территории Болгарии все еще действует ряд карантинных ограничений. В частности, 21 октября 2021 года в стране было внедрено требование наличия "зеленого сертификата" для посетителей общественных мест:

  • ресторанов и кафе
  • развлекательных заведений
  • кинотеатров
  • театров
  • спортзалов и тренажерных залов
  • торговых объектов площадью более 300 квадратных метров.

Требование предоставления "зеленого сертификата" не будет распространяться на посещение продуктовых магазинов, аптек, банковских учреждений, а также на перемещение общественным транспортом.

За каким отдыхом едут в Болгарию зимой

Горнолыжный отдых в Болгарии среди украинских туристов более популярен, чем на турецких горных курортах, отмечает специалист.

"Уровень отдыха и качество катания в Болгарии выше благодаря хорошо развитой инфраструктуре – сравнимо со Словакией. Например, в болгарском Банско 7 лет подряд проводили чемпионат по фристайлу на лыжах. Банско – большой, очень развитый курорт (в 160 км от Софии – ред.), но сама "каталка" там - для новичков", — рассказывает эксперт по туризму Юлиан Иващенко.

Он отмечает, что Банско также привлекает большой длиной трасс – до 100 км, хорошим перепадом высот, современным оборудованием.

При этом у горнолыжного отдыха в Болгарии есть еще одно преимущество - по ценам он может обойтись дешевле, чем в Украине, отмечает специалист.

Напомним, ранее мы писали, Новая Зеландия откладывает открытие границ: когда снова можно будет ехать в страну туристам.

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